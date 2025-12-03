Culmina la reunión entre EE. UU. y Rusia: ¿lograron un acuerdo sobre los territorios ocupados?

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

Anoche, ante la prensa, Yuri Ushakov, asesor diplomático de Vladimir Putin, descartó la posibilidad de una rápida cumbre y se mostró a menudo evasivo en sus declaraciones, salvo en un punto: “No hemos discutido formulaciones o propuestas estadounidenses específicas. Pero hemos discutido la esencia de lo que contenían esos documentos estadounidenses. Hemos podido ponernos de acuerdo en algunas cosas. El presidente lo ha confirmado a sus interlocutores. Hemos formulado algunas críticas y el presidente no ha ocultado nuestra actitud crítica, incluso negativa, hacia algunas propuestas. Se han debatido específicamente las cuestiones territoriales, sin las cuales no vemos ninguna solución a la crisis. [...] Aún no se ha llegado a ningún compromiso”, afirmó.

En su sexta visita a Rusia desde principios de año y tras cinco horas de conversaciones, Steve Witkoff regresa a Washington con, en realidad, los detalles de las líneas rojas rusas.

Según una fuente rusa de la cadena NBC, hay tres puntos que bloquean la situación en este momento. Moscú no quiere compromisos territoriales sobre Donbás. Rusia sigue reclamando la parte que no controla militarmente. Tampoco hay compromiso sobre su reconocimiento oficial como ruso. Según la NBC, Rusia quiere no solo un reconocimiento oficial por parte de Estados Unidos, sino también —y esto sería una novedad— por parte de Europa. Por último, la limitación del tamaño de las fuerzas armadas ucranianas a 100.000 hombres en tiempo de paz también sería un punto difícil. La cuestión del uso de los activos congelados se describiría, por su parte, según la televisión estadounidense, como “un punto menor”.

Dividir a los europeos y EEUU

El mantenimiento de los vínculos con la Administración Trump sigue siendo, en estos momentos, el punto más importante para la parte rusa, y el representante diplomático del Kremlin se mostró anoche optimista al respecto, subrayando una vez más la importancia de los proyectos económicos bilaterales que se están debatiendo.

Antes de esta reunión, y al margen de un discurso sobre economía pronunciado este martes, Vladimir Putin arremetió contra los europeos “del lado de la guerra”, “sin plan de paz”, que, en su opinión, “se han excluido a sí mismos” de las negociaciones y, lo que es peor aún, “intentan supuestamente introducir algunas modificaciones en la propuesta de Trump” para “bloquear todo el proceso de paz y formular exigencias totalmente inaceptables para Rusia”. El líder del Kremlin lanzó entonces una advertencia particularmente amenazante: “No nos estamos preparando para la guerra contra Europa. Lo he repetido cientos de veces. Pero si Europa decide de repente combatirnos y pasa a la acción, estamos listos”.

Tras este encuentro con los rusos en Moscú Witkoff y Jared Kushner podrían reunirse con una delegación ucraniana el miércoles, posiblemente en Bruselas, indicó a la AFP un alto funcionario de Kiev.