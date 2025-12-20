Defiende política Trump en Ucrania Venezuela, Gaza

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El secretario de Estado EEUU, Marco Rubio se mostró esperanzado el viernes sobre los retos que enfrenta el gobierno del presidente Donald Trump en las iniciativas por la paz entre Rusia y Ucrania e Israel y Hamás, y defendió el incremento de la presión militar de Washington sobre Venezuela en una conferencia de prensa.

En una sesión de preguntas y respuestas con periodistas que duró más de dos horas, Rubio no ofreció pronósticos sobre la cadencia o el éxito de ninguno de esos tres temas. Dijo también que está orgulloso de la reforma radical de Trump a la asistencia al exterior, y que el gobierno trabaja para lograr un alto el fuego humanitario en Sudán que esté listo para el nuevo año.

Rubio hizo su rara y extensa aparición en la sala de prensa del Departamento de Estado mientras se llevan a cabo reuniones clave sobre Gaza y Rusia-Ucrania en Miami el viernes y sábado, después de un año tumultuoso en la política exterior de Estados Unidos. Rubio ha asumido el papel adicional de asesor de seguridad nacional y ha sido un firme defensor de las prioridades de "Estados Unidos primero" de Trump, en temas que van desde las restricciones de visas hasta una reorganización de la burocracia del Departamento de Estado.

Ucrania y Gaza

Rubio habló sobre las labores por la paz mientras funcionarios de seguridad nacional del Reino Unido, Francia y Alemania participaban en conversaciones en Florida con el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, y los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner para examinar la versión más reciente de la propuesta de paz de Trump entre Ucrania y Rusia.

Los avances en el plan de alto el fuego de Trump para Gaza han sido lentos desde que se anunció en octubre. Los funcionarios estadounidenses han estado presionando para implementar el plan estableciendo una "Junta de Paz", la cual supervisaría el territorio después de dos años de guerra y crearía una fuerza internacional de estabilización que vigilaría el área.

Venezuela

Rubio defendió las prerrogativas de Trump sobre Venezuela, y dijo que su gobierno cree que "nada ha sucedido que requiera que notifiquemos al Congreso ni que obtengamos la aprobación del Congreso ni que crucemos el umbral hacia la guerra". Y añadió: "Tenemos opiniones jurídicas muy sólidas". Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han mantenido públicamente que las operaciones actuales están dirigidas a "narcoterroristas".