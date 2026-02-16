Caso bajo investigación
Matan a joven y lanzan su cuerpo a una cisterna en el municipio de Guerra
Policía Nacional detiene a dos hombres presuntamente vinculados a la muerte
Una joven de 22 años habría sido asesinada por tres hombres, quienes posteriormente lanzaron su cuerpo a una cisterna en el sector El Capacito, municipio de San Antonio de Guerra.
La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Reynalda Carrasco Antoine, mientras que los presuntos agresores son Jason Stward Javier Cabral (a) “Copiloto”, de 24 años, y Pablo Antonio Calcaño Silverio (a) “Maiky”, de 43. Ambos se encuentran bajo custodia en la División de Delitos Contra la Persona (Homicidios), tras ser capturados en flagrante delito.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Según el informe preliminar, los agentes investigadores hallaron el cadáver de la joven tras ser alertados por comunitarios sobre la situación.
Indica que en la escena fueron colectadas como evidencias una varilla de 28 pulgadas, cinta adhesiva de color blanco, varias muestras de sustancia pardo-rojiza y varios paños (wipers) con manchas, elementos que forman parte del proceso investigativo.
“El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades”, se lee en un comunicado de prensa.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.
