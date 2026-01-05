Dominicanos en Alto Manhattan apoyan nuevo alcalde celebre audiencias sobre estafas en el alquiler

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Decenas de dominicanos residentes en el Alto Manhattan manifestaron apoyar la decisión del nuevo alcalde de esta ciudad, Zohran Mamdani, de celebrar audiencias sobre estafas en el alquiler en los cinco condados para comprender el alcance de las malas acciones de los propietarios.

Las audiencias se celebrarán dentro de los primeros 100 días de su gobierno, ya que las mismas ayudarán a los funcionarios municipales a comprender el alcance de los problemas de los inquilinos y, posteriormente, a elaborar las políticas pertinentes, se informó.

«Quiero que estas audiencias expongan el lado oscuro de nuestra ciudad», dijo el nuevo ejecutivo municipal.

La medida nos viene a favorecer, sostienen Claudio Almonte, Julio Carrasco, Ernesto Badía, Milagros de los Santos, Altagracia Madera, Antolín Sierra, Héctor Saviñón, Stalin Reynoso, Manuel Adames, Sigfredo Sambrano, Melania de Jesús, Pedro Rojas, Emilio Guzmán, Danilo Rivera, Hugo Rodríguez, y Luisa Luna, entre otros.

Cómo evitar estafas: Verificar licencias usando la base de datos del Departamento de Estado para confirmar si un agente inmobiliario está licenciado. Revisa la información y busca la dirección en línea y haz una búsqueda inversa de fotos.

Si desconfía de pagos, no lo haga en efectivo o mediante transferencias inmediatas a desconocidos y solicite siempre recibos. Nunca alquiles un apartamento sin haberlo visto en persona.

Asimismo, tener cuidado con las redes sociales, sé extremadamente cauteloso con ofertas encontradas en Facebook o WhatsApp.

Los estafadores que se hacen pasar por arrendadores o propietarios crean anuncios de viviendas o apartamentos que no existen o son ilegítimos. La meta es solicitar dinero a los posibles inquilinos por sus anuncios falsos.

Los estafadores pueden copiar fotos de un anuncio real, volver a publicar un anuncio que ya no está disponible, usar un anuncio ajeno con su información en lugar de la del arrendador real o utilizar IA para crear imágenes o videos de apartamentos falsos.

Los estafadores se hacen pasar por trabajadores de la Comisión Federal de Comercio (FTC). Esta agencia nunca le amenazará ni le dirá que debe transferir su dinero para "protegerlo", ni le dirá que retire efectivo o compre oro y se lo dé a alguien. Eso es una estafa. Denúncielo en https://reportefraude.ftc.gov/

Si eres víctima llame a la policía; contactar al editor del anuncio. La mayoría de los clasificados en línea tienen un lugar para denunciar estafas o fraudes dentro del propio sitio web