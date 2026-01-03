Israel ataca nuevo alcalde al New York

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Ministerio de Exteriores de Israel dijo ayer, viernes, tras la jura del cargo durante esta madrugada del socialista Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva de York, que su llegada “es gasolina antisemita sobre un fuego abierto". “Mamdani muestra su verdadera cara- Elimina la definición de IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) del antisemitismo y levanta las restricciones sobre el boicot a Israel. Esto no es liderazgo.

Es gasolina antisemita sobre un fuego abierto”, dijo el Ministerio en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El Gobierno israelí ya mostró su poca simpatía hacia el demócrata Mamdani cuando ganó las elecciones de la ciudad de Nueva York el pasado 4 de noviembre al que por entonces varios de sus ministros -sobre todo los más radicales- lo acusaron de “islamista declarado”, “antisemita” y “enemigo de Israel".

Durante su campaña electoral, el demócrata mostró su apoyo al pueblo palestino, que continúa bajo asedio israelí en la devastada Franja de Gaza.