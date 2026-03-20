Dominicanos en EE.UU. agradecen no se incluya RD en la lista de fianza US$15 mil por visas

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Dominicanos residentes en esta ciudad expresan su agradecimiento a las autoridades de Estados Unidos por no haber incluido a la República Dominicana en la lista de países cuyos ciudadanos tendrán que pagar una fianza de 15 mil dólares por visas de turismo y negocios (B1 y B2).

Sostienen que son muchos los familiares, amigos y relacionados que viajan anualmente a territorio estadounidense, y que, de aplicarse esta medida, perjudicaría enormemente al pueblo dominicano, precisan.

Este miércoles, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que, a partir del 2 de abril, exigirá la fianza a 12 nuevos países, completando un total de 50 naciones en la lista.

Según la Administración del presidente Donald Trump, la fianza será devuelta a quienes cumplan con las condiciones de su visa y regresen a sus países antes de que esta expire.

En cambio, ese dinero se utilizará para cubrir los costos del proceso de deportación de quienes permanezcan en EE. UU. más allá del tiempo permitido.

El Gobierno sostiene que este sistema de fianzas es eficaz, ya que, hasta ahora, casi un millar de extranjeros ha recibido visas bajo este programa, y el 97 % de ellos regresó a sus países dentro del plazo establecido.

Esta medida se inscribe en una serie de políticas aplicadas por la Administración del presidente Trump para reducir la llegada de migrantes a territorio estadounidense, lo que incluye también vetos de visas y restricciones al asilo.

Los países afectados son: Venezuela, Antigua y Barbuda, Cuba, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles, Túnez, Nicaragua, Argelia, Angola, Bangladés, Benín, Bután y Botsuana.

Asimismo, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabue.

Entre los quisqueyanos que firman el comunicado de prensa figuran: Juan Antonio Báez, José Minaya, Wilfredo Díaz, Ramón Francisco Ortiz, Melanio López, Josefina de Mena, Juana Rodríguez, Víctor Sierra, Emmanuel Pozo y Francis Ortega, entre otros.