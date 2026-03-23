Gobierno entregó puente sobre el río Veragua, Espaillat

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

GASPAR HERNÁNDEZ, Espaillat. - El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, entregó el puente Batey Ginebra, sobre el río Veragua en este municipio, una estructura que era una demanda de cuatro décadas por esa comunidad.

Esta obra va a conectar comunidades rurales con el centro urbano, además de que facilitará el transporte agrícola, como cacao, coco, plátano y yuca, dinamizando la economía local y mejorará la movilidad de 17 mil habitantes.

De manera directa, el nuevo puente va a beneficiar las comunidades de Batey Ginebra, Boca de Yásica, Las Marías, Las Catalinas, Villa Progreso, Caño Dulce, El Semillero, La Piña y Rincón Veragua.

La entrega de la obra fue el pasado sábado y estuvo a cargo de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella. Monseñor Julio César Corniel Amaro, Obispo de la Diócesis de Puerto Plata, bendijo la obra.

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña; y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, encabezaron el acto de inauguraciónFuente externa

Raquel Peña destacó lo que representa para una comunidad tan laboriosa y agrícola la puesta en servicio de la misma.

“Este puente es un símbolo de Esperanza, pero también es un símbolo de avance para toda Veragua y las comunidades que dependen de esta vía para su vida diaria, con calidad y digna porque es una obra que ha sido esperada por muchos años y hoy el presidente Abinader honra una vez más su palabra”, dijo.

De su lado el ministro Eduardo Estrella refirió que la nueva estructura cuenta con una longitud de 60 metros, altura de 8 metros, así como 10.70 metros de ancho, aceras a ambos lados y un robusto muro de gaviones.

Mientras, la gobernadora provincial, Patricia Muñoz, destacó lo agradecido que están los residentes de esas comunidades con el presidente Luis Abinader por la entrega de la tan esperada obra.