Dominicanos en NYC demandan de instituciones públicas implementar sistema transparencia JCE

Nueva York. El «Equipo Los 6», que efectúa sondeos desde hace años en esta ciudad sobre acontecimientos que atañen a los dominicanos, dirigido por el autor de esta crónica, realizó un escrutinio los pasados días 13, 14 y 15 sobre el actual sistema de transparencia que implementa la Junta Central Electoral (JCE).

La JCE concluyó recientemente con resultados satisfactorios el proceso de auditoría interna de las normas ISO 9001, de Gestión de la Calidad; 54001, de Sistema de Calidad de la Gestión Electoral; la 22301, de Continuidad de la Operación; y la 27001, de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

La mayoría de los quisqueyanos encuestados en ese sentido demandan de las instituciones públicas en la República Dominicana implementar verdaderos controles internos para evitar casos como el de SeNaSa.

La cantidad de 107 quisqueyanos fueron sondeados al azar en el Alto Manhattan y El Bronx, donde reside el 75% de los connacionales en NYC, tomando en cuenta el perfil, acento al hablar, sin importar sexo, afiliación política, edad, nivel académico y/o profesión, color ni religión.

Se le hizo la siguiente pregunta: ¿Estaría Ud. de acuerdo se implemente algo similar en las instituciones públicas de la RD como en la JCE para evitar casos como el de SeNaSa?

La suma de 78 (72.9%) respondió afirmativamente; 21 (19.62%) declararon que se refuercen las instituciones que luchan contra la corrupción en el país (Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); la Cámara de Cuentas (entidad fiscalizadora); Comisiones de Integridad y Cumplimiento Normativo (CIGCN); y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); y 8 (7.48%) no quisieron responder.

En el Alto Manhattan fueron sondeados 61 (57.01%) entre las avenidas Saint Nicholas con la calle 190; Broadway con las calles 181 y 162; la calle Dyckman con la avenida Sherman; y la calle 207 con la avenida Post.

En El Bronx la cantidad de 46 (42.99%) entre Grand Concourse con Fordham RD; en las avenidas University con Burnside; avenidas Mount Eden con Jerome; y avenida Eduard L. Grand con la calle 167.