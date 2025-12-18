Reconocen a Ulrick Gaillard por su incansable labor humanitaria en San Pedro de Macorís

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La alcaldía del distrito municipal de El Puerto, de San Pedro de Macorís, reconoció al doctor Ulrick Gaillard, fundador y presidente de la organización norteamericana Batey Relief Alliance (BRA), por sus casi tres décadas de incansable servicio humanitario a favor de las poblaciones más vulnerables del país.

La entrega de la distinción tuvo efecto en las oficinas de BRA en Santo Domingo, a cargo del alcalde de El Puerto, Juan Pacheco y contó con la asistencia de la vicepresidenta de la junta directiva de BRA Dominicana, Togarma Rodríguez y la vicepresidenta ejecutiva de esta institución sin fines de lucro, María Virtudes Berroa.

Durante el acto se destacó la larga trayectoria del filántropo, responsable de transformar la realidad social de cientos de miles de familias en los bateyes históricamente olvidados.

Para el síndico Pacheco, la entrega de la Llave de la Ciudad constituye “un homenaje merecido a un líder que ha demostrado que la compasión, convertida en acción, puede cambiar destinos completos”.

Gaillard, abogado de profesión y humanitario por vocación, fundó BRA en Nueva York en 1997, con sede en Santo Domingo, en medio de la profunda crisis de pobreza, hambre y enfermedad que golpeaba a los bateyes administrados por el entonces Consejo Estatal del Azúcar (CEA). Desde ese año, dirigió una cruzada sin descanso para devolver la dignidad, salud y oportunidades a comunidades marcadas por el abandono estructural.

“Su legado es un ejemplo de compasión con resultados concretos. Su enfoque holístico, multinivel y colaborativo ha salvado vidas, restaurado esperanzas y demostrado que la humanidad trasciende fronteras, idiomas y credos”, expresó la vicepresidenta Rodríguez.

Uno de los logros más emblemáticos de Gaillard fue la construcción, en 2006, del primer complejo de salud moderno dentro de un batey, el Centro Médico BRA, ubicado en Batey Cinco Casas, provincia Monte Plata. Esta instalación, equipada con laboratorio, farmacia, ambulancia, una unidad médica móvil, y 15 consultorios, rompió un ciclo de cinco siglos de exclusión sanitaria en las zonas cañeras.

Durante más de una década, ese complejo ofreció atención primaria y especializada, incluyendo servicios vitales para personas afectadas por el VIH/SIDA, y medicamentos esenciales para decenas de miles de niños y adultos. En 2017, como parte de una transición institucional responsable, BRA entregó el centro al Ministerio de Salud Pública para ampliar su alcance en el territorio.

En 2021, la organización marcó un hito al publicar un estudio pionero sobre la inequidad menstrual en el país, revelando que un 20% de las niñas faltaba entre dos y tres días de clases cada mes por falta de toallas sanitarias. El informe dio origen a un programa de producción de toallas reusables e impulsó iniciativas legislativas.

BRA también ha sido un pilar en la lucha contra la malnutrición. En 28 años, distribuyó más de 2,600 toneladas métricas de alimentos nutritivos y millones de dosis de micronutrientes y antiparasitarios, beneficiando a 1,235,850 personas, equivalente al 11% de la población dominicana.

Otro aporte relevante de Gaillard ha sido el lanzamiento de la Iniciativa de Empoderamiento de las Mujeres de BRA que diseñó en 2018 para apoyar a las emprendedoras rurales en la producción agropecuaria generadora de ingresos, a través de micro préstamos y capacitación, con el objetivo de romper el ciclo intergeneracional de pobreza.

El acceso al agua potable también se convirtió en prioridad estratégica al complementar el sistema de salud integral de la organización. A lo largo de casi tres décadas, BRA distribuyó cerca de 450 millones de litros de agua limpia e instaló múltiples sistemas de saneamiento que han protegido a medio millón de personas de enfermedades hídricas.

Parte esencial del impacto de Gaillard radica en la red de alianzas estratégicas construidas, manteniendo un enfoque apolítico centrado en la necesidad, para lograr los objetivos de la organización: acuerdos con el Estado dominicano—incluyendo al CEA y al Ministerio de Salud Pública—y colaboraciones con la comunidad internacional, como la Clinton Foundation, Lions Clubs International Foundation, United Nations (ONU), USAID, U.S. Department of Agriculture (USDA), Canada Fund y corporaciones multinacionales como Procter & Gamble, GILDAN, entre otras.

Gracias a ese modelo de cooperación, BRA ha recaudado más de 130 millones de dólares e implementado programas que han beneficiado a más de 4.5 millones de personas, consolidando un legado humanitario de escala continental.

“El derecho fundamental a la salud, la nutrición, la educación y la oportunidad de producir sin barreras sociales es la esencia de nuestra misión. Este reconocimiento pertenece a las comunidades que nunca dejaron de luchar”, expresó Gaillard al recibir la distinción.

Nacido el 15 de noviembre de 1961, Ulrick Gaillard posee un Doctorado en Jurisprudencia de Roger Williams University School of Law, una Licenciatura en Ciencias Políticas de Baruch College y formación en liderazgo ejecutivo de la Harvard University. Además de dirigir BRA, es representante principal de la organización ante el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), colaborador de la Clinton Global Initiative y profesor afiliado de la University of Minnesota.

Su carrera también incluye experiencia como asesor legislativo de la Asamblea del Estado de Nueva York, ha demostrado una habilidad única para articular soluciones duraderas a problemas sociales complejos, dejando una huella indeleble en el paisaje humanitario de las Américas y el Caribe.

Gaillard es recipiente del prestigioso Premio Humanitario Paul Harris de Rotary International. Por su parte, BRA goza de un amplio reconocimiento internacional y local, que incluye el Estatus Consultivo Especial ante el ECOSOC de la ONU, una Mención de la Asamblea del Estado de Nueva York, y ser catalogada por el USDA como una de las mejores ONG en países en desarrollo.

A nivel nacional, su impacto en la República Dominicana ha sido conmemorado con la declaración del 23 de octubre como el "Día de Batey Relief Alliance", el nombramiento de la "Calle Batey Relief Alliance" en su honor, y una Mención del Senado.