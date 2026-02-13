Donald Trump hará cumbre con varios líderes AL

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, presidirá una cumbre regional con los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Honduras, Nasry Asfura, y de Paraguay, Santiago Peña, el próximo 7 de marzo en Miami, confirmó a EFE un funcionario de la Casa Blanca.

Trump ha invitado a la cumbre a los líderes latinoamericanos con los que ha mostrado mayor afinidad política y diplomática desde su regreso a la Casa Blanca, y ha convocado el encuentro mes y medio después de ordenar la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, una operación que ha utilizado para enfatizar lo que denomina su reinterpretación de la 'doctrina Donroe' en la región. Esta reformulación de la 'doctrina Monroe' -concebida por Washington a principios del siglo XIX para establecer su preponderancia diplomática sobre las Américas- se ha convertido en una de las piezas clave de la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca. Esta estrategia pasa, entre otras cosas, por eliminar a las organizaciones narcotraficantes con presencia en Latinoamérica y por contrarrestar la creciente influencia de China en toda la región. Trump ha mostrado una gran cercanía con Milei o con Bukele.