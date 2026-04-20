Chofer en Santiago: Este será el abogado para dar seguimiento al asesinato de David Abreu Quesada

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La sociedad comercial CORLUMSA informa la designación formal del Lic. Melvin Velásquez Then como abogado representante de la empresa, con el objetivo de dar seguimiento riguroso al caso del asesinato del señor David Abreu Quesada, quien se desempeñaba como chofer de camión recolector.

El hecho, que ha consternado profundamente a la empresa, habría sido perpetrado por un grupo de motoconchistas, según informaciones preliminares.

En ese sentido, CORLUMSA procederá a interponer formal querella contra todos los responsables, con el propósito de que se determinen las responsabilidades penales correspondientes y se garantice que este crimen no quede impune.

La empresa reitera su firme compromiso con la justicia, la transparencia y el respeto a la vida humana. Asimismo, expresa su confianza en que las autoridades competentes actuarán con la debida diligencia para el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley.

CORLUMSA lamenta profundamente esta pérdida y se solidariza con los familiares, amigos y compañeros de trabajo del señor David Abreu Quesada en este momento de dolor.