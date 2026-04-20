ADP reacciona: lo que dice sobre el proceso de evaluación docente

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El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, advirtió que cualquier paralización de la docencia afectaría el desarrollo del proceso de Evaluación del Desempeño Docente (EDD) correspondiente al año escolar 2025-2026, por lo que instó a toda su estructura a garantizar su continuidad sin interrupciones.

“Debido a que el proceso de EDD se encuentra en su fase final, de manera concomitante con el cierre del presente año escolar, cualquier paralización de la docencia iría en detrimento de este importante proceso. En consecuencia, se hace necesario priorizar su desarrollo, a fin de garantizar que todas sus etapas concluyan dentro del presente período escolar”, manifestó Hidalgo mediante un comunicado.

El dirigente magisterial indicó que la quinta etapa de la evaluación deberá ejecutarse de manera simultánea con la docencia, al igual que la fase siguiente, a fin de asegurar el cumplimiento del cronograma académico.

Asimismo, informó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la ADP logró acordar la realización de una evaluación complementaria a partir del mes de agosto, dirigida a los docentes que no hayan completado las distintas fases del proceso en curso.

“Esta medida permitirá subsanar las incidencias identificadas y garantiza que ningún maestro o maestra quede sin ser evaluado”, detalló el titular de la ADP.

Finalmente, Hidalgo expresó su confianza en que la Evaluación del Desempeño Docente concluirá de manera satisfactoria, contribuyendo al bienestar del magisterio y al fortalecimiento institucional del gremio.