Donald Trump pospone visita a Xi Jinping en medio de crisis con Irán
La visita de Trump a China se considera una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias
El presidente estadounidense Donald Trump retrasó el viaje que tenía planeado para China, una visita que se había planificado durante meses, pero que empezó a desmoronarse mientras presionaba a Beijing y a otras potencias mundiales para que protegieran el estrecho de Ormuz.
Durante una reunión con el primer ministro irlandés Micheál Martin en el Despacho Oval, Trump declaró el martes que iría a China dentro de cinco o seis semanas en lugar de a finales de mes. Señaló que estaría “reiniciando” su visita con el presidente chino Xi Jinping, sin dar más detalles.
EFE
La visita de Trump a China se considera una oportunidad para consolidar una frágil tregua comercial entre las dos superpotencias, pero se ha enredado en la guerra en Irán. Poco después de presionar a China y a otras naciones para que enviaran buques de guerra al estrecho de Ormuz, Trump indicó que sus planes estaban en el aire, aunque también indicó el martes que Estados Unidos no necesitaba ayuda después de ser rechazado por otros aliados.