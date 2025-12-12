ONG ve preocupante situación de derechos humanos en Haití

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La situación de los derechos humanos sigue siendo muy preocupante en Haití, donde se multiplican las masacres y los ataques armados que se cobran la vida de cientos de haitianos, aseguró ayer la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDHH).

“Nunca se ha registrado ninguna mejora. La situación tiende más bien a deteriorarse, lo cual es preocupante”, afirmó a EFE la directora de Programas de la organización, Marie Rosy Auguste Ducéna, quien calificó la inseguridad de “organizada y generalizada" y con un gran impacto en la vida de la población.

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron, según la ONG, 26 masacres y ataques armados en el país, en los que fueron asesinadas “cientos” de personas.

“Las escuelas y los hospitales están cerrados debido a la inseguridad. Y los comercios apenas funcionan. Los efectos de esta violencia son muy importantes para nuestra salud. Los casos de enfermedades cardiovasculares están aumentando a ojos vistas”, dijo Ducéna.

Terror generalizado

“Hay puestos de peaje instalados en diversos puntos estratégicos del país —que conectan zonas, municipios y departamentos— que siguen existiendo ante la mirada de las autoridades, a pesar de que se sabe que han sido instalados por bandidos armados”, afirma Ducéna.

Al menos 43 agentes de la Policía Nacional de Haití (PNH), 7 militares de las Fuerzas Armadas de Haití (FADH) y 2 agentes de lo que fuera la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMS) han sido asesinados a lo largo del año en Haití.

Las infraestructuras policiales han registrado 10 ataques, y “los bandidos armados saquearon, robaron e incendiaron miles de casas de la población”, añade, recordando que más de 1.3 millones de personas se han visto desplazadas

La Dirección de Protección Civil ha registrado 246 centros de acogida debido a la inseguridad, donde “la gente vive en la más absoluta indignidad”, afirmó la activista.

Familias desaparecidas

“Familias enteras han desaparecido durante los episodios de violencia. Hay familias que se han quedado totalmente despojadas, sobre todo aquellas cuyos familiares han sido secuestrados”, afirmó. A su juicio, la pobreza no hace más que aumentar en zonas donde no se pueden transportar alimentos porque los pandilleros no lo permiten. “Los bandidos controlan tanto la circulación de productos alimenticios y, violan a las mujeres.