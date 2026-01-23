EEUU tiene “flota enorme” rumbo a aguas cerca Irán

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró ayer, jueves, que su país tiene una “flota enorme" dirigiéndose a aguas en el entorno de Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa.

“Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso, tenemos una gran flotilla yendo hacia allá, y veremos qué sucede”, dijo el mandatario a reporteros a bordo del Air Force One al ser preguntado por la actual situación entre EE.UU. e Irán.

Las palabras de Trump parecen hacer referencia a movimientos en la Marina estadounidense reportados por expertos, que han apuntado, por ejemplo, que el portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque han sido avistados abandonando el mar de China Meridional dirigiéndose aparentemente hacia el océano Índico.

“Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. Detuve 837 ejecuciones el jueves (de la semana pasada). De lo contrario, habrían muerto. Todos habrían sido ahorcados”, aseguró Trump, repitiendo su afirmación de que, gracias a sus presiones, Teherán no ejecutó hace unos días a individuos que participaron en las protestas antigubernamentales que llevan semanas afectando a Irán impulsadas por la mala situación económica. “El caso es que ellos saben lo que buscamos. Se están cometiendo muchos asesinatos”.