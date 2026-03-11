Espaillat entrega más de US$14 millones a entidades de su distrito NY-13

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El congresista Adriano Espaillat (NY-13) ha entregado más de $14 millones de dólares en fondos federales a distintas entidades de su distrito, donde residen más de 700 mil habitantes, entre ellos decenas de miles de dominicanos y miembros de otras comunidades, con el objetivo de atender necesidades urgentes que afectan a sus constituyentes.

De esta manera, el legislador continúa apoyando la economía local y fortaleciendo a las comunidades de los sectores que representa, entre ellos Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Harlem, East Harlem, West Harlem, Marble Hill y el noroeste de El Bronx.

“Me complace haber obtenido $14.1 millones en Fondos para Proyectos Comunitarios que beneficiarán programas en todo nuestro distrito”, expresó Espaillat, primer y único congresista dominicano en los Estados Unidos.

Añadió que estas inversiones impulsan la economía local y marcan una diferencia real en la vida de muchas personas de la comunidad. “Me enorgullece haber luchado por fondos federales que tendrán un profundo impacto, a la vez que contribuirán a que nuestras comunidades sean más saludables, seguras y fuertes”, sostuvo.

Entre las instituciones beneficiadas figura la Autoridad de la Vivienda de Nueva York (NYCHA), que recibirá $850,000 para mejorar las medidas de seguridad en el Centro Comunitario Jefferson, en East Harlem. Asimismo, la organización We All Really Matter recibirá $1,031,000 para ampliar los servicios destinados a víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica.

“Cada uno de estos proyectos representa una inversión en la seguridad, el bienestar y el futuro de nuestros vecindarios”, subrayó el legislador.

Espaillat también gestionó financiamiento para otros proyectos que beneficiarán directamente a los residentes del Distrito 13. Entre ellos, $1,031,000 para la Police Athletic League (PAL) para operar centros juveniles que ofrecerán recreación, programas educativos, capacitación en habilidades laborales, talleres de prevención del delito y tutoría.

Asimismo, se asignaron $3,150,000 para el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY con el fin de ampliar su capacidad de investigación y fortalecer sus recursos de archivo, y $2,000,000 para el City College of New York (CCNY) destinados a rehabilitar, restaurar y adquirir nuevas instalaciones de capacitación en el campus y en la comunidad de Harlem.

Otros fondos incluyen $1,200,000 para el Bronx Community College para restaurar el edificio AAS de Tecnología Automotriz; $820,000 para Lehman College para revitalizar su campo de atletismo y mejorar la accesibilidad; y $850,000 para Small Business Services para la compra e instalación de iluminación energéticamente eficiente.

También se destinaron $850,000 para la escuela PS 187, en Cabrini Boulevard, en el Alto Manhattan, para realizar mejoras de eficiencia energética en su infraestructura, y otros $850,000 para el George Washington Educational Campus, ubicado en la avenida Audubon con la calle 193, para modernizar el auditorio del campus.

Asimismo, se asignaron $500,000 para la escuela PS 171, en Harlem, destinados a la renovación de los baños, y $250,000 para la escuela PS 115, en el Alto Manhattan, para mejorar el patio y el área de juegos.

El paquete de inversiones incluye además $250,000 para el Departamento de Transporte de Nueva York para mejorar la infraestructura de iluminación en las áreas de servicio entre las calles 131 y 139, así como $250,000 para la Agencia de Renovación de Viviendas y Comunidades del Estado de Nueva York para renovar el piso del vestíbulo del complejo de viviendas Amalgamated Houses, ubicado en el Bronx.

De igual manera, se asignaron $250,000 adicionales a esa misma agencia estatal para renovar el garaje del nivel inferior de los complejos residenciales Inwood Heights, ubicados en la calle 207 Oeste, la Novena Avenida y Broadway.