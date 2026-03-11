El euro cae ante la inflación estable en EE.UU. y rumores de aumento de tipos del BCE

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Fráncfort (Alemania).- El euro cayó este miércoles después de que la inflación en EE.UU. se mantuviera estable, mientras algunos miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) señalaron que la subida de los tipos de interés puede estar más cerca de lo que se pensaba antes de la guerra en Irán.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1571 dólares, frente a los 1,1653 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El BCE fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1581 dólares.

La inflación subió en febrero en EE.UU. un 2,4 % interanual, como en enero, y todavía no refleja el incremento de los costes de la energía como consecuencia de la guerra en Irán, que aparecerá los próximos meses.

Por ello la Reserva Federal (Fed) podría mantener una postura de política monetaria cautelosa.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que la entidad quiere evitar una fuerte subida de la inflación debido al conflicto en Irán, desatado el 28 de febrero.

"Haremos todo lo necesario para mantener la inflación bajo control", señaló en una entrevista con la televisión francesa France 2.

"Hay tanta incertidumbre que no puedo decir qué decidiremos en la reunión del 18 y el 19 de mayo", añadió Lagarde.

Desde el comienzo del conflicto los precios del gas han subido un 50 % y los del petróleo, un 27 %, dijo la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Aún es pronto para evaluar el impacto del conflicto en Irán, que dependerá de su "duración, intensidad y extensión", y que ya ha obligado al BCE a revisar sus previsiones de crecimiento, cuando hace "apenas diez días" eran relativamente optimistas, con la inflación controlada y el crecimiento en torno al 1,5 %, recalcó a su vez en Madrid el vicepresidente de esa entidad, Luis de Guindos.

Algunos miembros del Consejo de Gobierno del BCE se mostraron a favor de subir los tipos antes de lo que se pensaba, entre ellos el gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia, Peter Kazimir, y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Nagel dijo a Reuters este miércoles que el BCE estará preparado para actuar si el aumento del coste de la energía debido a la guerra en Irán incrementa la inflación general a medio plazo de forma duradera en la eurozona.

Estos comentarios han reforzado las expectativas de los mercados de que el BCE subirá sus tipos de interés en seis meses.

La moneda única se cambió hasta en una banda de fluctuación entre 1,1570 y 1,1640 dólares. EFE