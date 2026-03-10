A partir de esta fecha inicia del pago de tarifa en el Corredor Independencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. – El Gabinete de Transporte informó que este lunes 9 de marzo concluye la fase de marcha en blanco del Corredor Independencia, tras varias semanas de operación de prueba en las que se evaluó el funcionamiento del sistema y la adaptación de los usuarios.

A partir del martes 10 de marzo de 2026, el servicio iniciará formalmente con el pago de la tarifa por los usuarios, establecida en RD$35.00 por pasaje, como parte de la puesta en marcha comercial del corredor.

Durante el período de marcha en blanco, el Corredor Independencia ha movilizado 849,341 pasajeros, consolidándose como una alternativa de transporte organizada para los ciudadanos que se desplazan a lo largo de esta importante vía del Distrito Nacional.

Actualmente, el corredor cuenta con 61 autobuses en operación, que continúan ofreciendo el servicio en todo su recorrido.

Los usuarios podrán realizar el pago del pasaje mediante tarjetas de débito y crédito sin contacto (Visa y Mastercard), tarjeta Metro, tarjeta SD Go, billeteras electrónicas como Apple Pay y Google Pay, así como en efectivo exacto, facilitando distintas opciones para utilizar el servicio.

Las autoridades indicaron que las tarjetas para el uso del sistema serán distribuidas gratuitamente en el corredor hasta agotar existencia, cada una con una recarga inicial de RD$40 pesos, equivalente a un pasaje.

Puntos de recarga disponibles

El Corredor Independencia contará con puntos de recarga de tarjetas en distintas paradas de la ruta, los cuales estarán rotando para facilitar el acceso a los usuarios.

Paradas Oeste – Este: KM 13, KM 12 con Ave. Isabel Aguiar y parada del Supermercado La Sirena.

Paradas Este – Oeste: Morgan, París con Juana Saltitopa y Parque Independencia.

Asimismo, los usuarios podrán recargar sus tarjetas Metro en estaciones integradas del Metro de Santo Domingo, entre ellas Centro de los Héroes, Juan Bosch y Mamá Tingó (Línea 1), así como María Montez, Pedro Bono, Gregorio Billini, Ulises Espaillat, Pedro Mir, Eduardo Brito y Concepción Bona (Línea 2).

El Gabinete de Transporte recomendó a los ciudadanos recargar sus tarjetas con anticipación y verificar que tengan saldo disponible antes de abordar. En caso de pagar en efectivo, deberán llevar el monto exacto de RD$35.00, ya que no se entregará cambio.

La puesta en marcha comercial del Corredor Independencia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno dominicano para modernizar el sistema de transporte público, mejorar la movilidad urbana y ofrecer un servicio más organizado y eficiente para la ciudadanía.