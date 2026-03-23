La televisión despide a Carrie Anne Fleming, rostro de series de culto

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La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, reconocida por sus participaciones en las series de The CW iZombie (2015) y Supernatural (2005), falleció a los 51 años, según confirmaron medios internacionales.

Fleming desarrolló una carrera marcada por su versatilidad en televisión y cine, destacándose en producciones de género fantástico y dramático que le dieron visibilidad en la industria norteamericana. Su papel en Supernatural le permitió conectar con una audiencia global, mientras que en iZombie consolidó su presencia en la pantalla chica durante la última década.

Además de su trabajo en televisión, la actriz participó en diversos proyectos cinematográficos y teatrales en Canadá, donde era valorada por su talento y compromiso artístico. Su trayectoria la convirtió en una figura respetada dentro del gremio, especialmente en producciones independientes y de culto.

La noticia de su fallecimiento ha generado muestras de pesar entre colegas y seguidores, quienes han resaltado su profesionalismo y la huella que deja en la industria del entretenimiento.

Carrie Anne Fleming será recordada por su entrega a la actuación y por los personajes que marcaron a una generación de espectadores en series que se convirtieron en referentes de la televisión contemporánea.