FBI y NYPD atentos ante posibles amenazas contra Plaza Times Square-NYC por conflicto con Irán

Nueva York. El FBI y la policía neoyorquina en esta ciudad se mantienen atentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, portando armas largas en varios lugares ícono de la Gran Manzana, principalmente en la Plaza de Times Square, en Manhattan, ante posibles amenazas derivadas del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Las autoridades sostienen que Times Square es un objetivo prioritario para atentados terroristas a nivel mundial, pero, hasta el momento, no hay una amenaza oficial, aseguran.

California es otro objetivo que el FBI considera prioritario para los terroristas.

La Plaza de Times Square, de cinco manzanas a lo largo de Broadway y la Séptima Avenida, entre las calles 42 y 47, es la atracción turística más visitada del mundo, atrayendo a 350 mil turistas diariamente, y por donde transitan miles de dominicanos, entre otras etnias.

El consulado dominicano se encuentra a escasos metros de ella.

Asimismo, es el centro del Distrito Teatral, un importante centro de la industria del entretenimiento mundial, y el sitio de la caída anual de la bola de Nochevieja, atrayendo a más de un millón de visitantes cada 31 de diciembre, entre otras maravillas.