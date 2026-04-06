UASD somete 110 proyectos a Fondocyt 2026 y refuerza liderazgo en investigación

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentó 110 proyectos de investigación en la convocatoria Fondocyt 2026, impulsada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, reafirmando su compromiso con el desarrollo científico y social del país.

Radhamés Silverio, vicerrector de Investigación y Postgrado, aseguró que la alta participación de la academia en este proceso “refleja una universidad que investiga desde la diversidad de enfoques y la integración del conocimiento, consolidando la investigación como un eje transversal de su misión institucional”.

El funcionario destacó que las iniciativas abarcan un amplio espectro del conocimiento, incluyendo áreas como ciencias básicas y aplicadas, salud, educación, ingeniería, ciencias sociales, humanidades y el ámbito jurídico, lo que evidencia la capacidad de la institución para responder a los principales desafíos nacionales.

En cuanto a su distribución, los proyectos se organizan en la Facultad de Ciencias (46), la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias (22), la Facultad de Ciencias de la Salud (14), la Facultad de Ciencias de la Educación (9), la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (7), la Facultad de Humanidades (7), la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (4) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (1).

El académico subrayó que entre las líneas estratégicas abordadas destacan la inteligencia artificial, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la salud pública, la innovación educativa y tecnológica, la transición energética, la gestión de riesgos y el análisis de problemáticas sociales, en consonancia con las prioridades del desarrollo nacional y los desafíos globales.

Agregó que este proceso fue acompañado por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, en coordinación con facultades, institutos de investigación y la Dirección General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, lo que permitió elevar la calidad, pertinencia e impacto de las propuestas sometidas.

Con esta participación en Fondocyt 2026, la UASD continúa fortaleciendo su cultura investigativa y se posiciona como un referente en la producción científica del país, aportando soluciones innovadoras orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad dominicana.