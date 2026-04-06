Después de Semana Santa: guía rápida para recuperar tu cuerpo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Tras los días de descanso y celebración que caracterizan la Semana Santa en República Dominicana, muchos ciudadanos enfrentan el reto de retomar la disciplina física y alimenticia.

El coach de Crossfit y dietista Cristian Barone compartió recomendaciones prácticas para recuperar hábitos saludables después de los excesos propios de la temporada.

El coach de Crossfit y dietista Cristian Barone

Barone explicó que durante estas fechas es común descuidar la alimentación balanceada y reducir la actividad física, lo que repercute en la energía y el bienestar general. Por ello, aconseja comenzar por una dieta equilibrada antes de intensificar el ejercicio, incorporar caminatas regulares de 20 a 30 minutos, mantener una hidratación constante y evitar ropa que impida la correcta transpiración.

El especialista también recomienda iniciar con cardio activo , como caminar, subir escaleras o trotar suavemente y aumentar la intensidad de manera progresiva semana tras semana, para que el cuerpo evolucione sin riesgos de lesiones. Estas pautas están dirigidas principalmente a personas sedentarias o con poca actividad física, así como a quienes inician desde cero en la vida deportiva.

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“La disciplina y la paciencia son tan importantes como el ejercicio mismo”, enfatizó Barone, subrayando que la constancia es la clave para recuperar la forma física después de Semana Santa.