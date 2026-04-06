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Volver a la disciplina

Después de Semana Santa: guía rápida para recuperar tu cuerpo

Recomienda comenzar una dieta equilibrada antes de intensificar el ejercicio, incorporar caminatas regulares de 20 a 30 minutos, mantener una hidratación constante y evitar ropa que impida la correcta transpiración

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Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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Tras los días de descanso y celebración que caracterizan la Semana Santa en República Dominicana, muchos ciudadanos enfrentan el reto de retomar la disciplina física y alimenticia. 

El coach de Crossfit y dietista Cristian Barone compartió recomendaciones prácticas para recuperar hábitos saludables después de los excesos propios de la temporada.

El coach de Crossfit y dietista Cristian Barone

El coach de Crossfit y dietista Cristian Barone

Barone explicó que durante estas fechas es común descuidar la alimentación balanceada y reducir la actividad física, lo que repercute en la energía y el bienestar general. Por ello, aconseja comenzar por una dieta equilibrada antes de intensificar el ejercicio, incorporar caminatas regulares de 20 a 30 minutos, mantener una hidratación constante y evitar ropa que impida la correcta transpiración.

El especialista también recomienda iniciar con cardio activo , como caminar, subir escaleras o trotar suavemente y aumentar la intensidad de manera progresiva semana tras semana, para que el cuerpo evolucione sin riesgos de lesiones. Estas pautas están dirigidas principalmente a personas sedentarias o con poca actividad física, así como a quienes inician desde cero en la vida deportiva.

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“La disciplina y la paciencia son tan importantes como el ejercicio mismo”, enfatizó Barone, subrayando que la constancia es la clave para recuperar la forma física después de Semana Santa.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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