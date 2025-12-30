Fuerte tormenta deja apagones NY

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Una intensa tormenta invernal alcanzó ayer su pico en medio de las celebraciones de fin de año, afectando con nevadas y lluvias heladas amplias zonas del norte y el este de EE.UU., y provocando apagones en el estado de Nueva York, según las autoridades.

La tormenta, que desde el 26 de diciembre ha trastornado el transporte aéreo con miles de cancelaciones de vuelos, abarca desde el medio oeste superior del país hasta la región de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

En el estado de Nueva York, la tormenta de hielo ha provocado cortes de electricidad a miles de hogares y numerosos accidentes vehiculares en el centro este del estado, y en la región de los Adirondacks, situada más al norte, donde el hielo en la calzada ha complicado seriamente la circulación en carreteras principales.

El sistema, descrito como un ciclón de gran intensidad, ha provocado condiciones de ventisca con fuertes nevadas.