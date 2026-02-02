Esto es lo que se sabe de sobre la búsqueda de mujer y niño en San Víctor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección Provincial de la Defensa Civil en Espaillat concluyó este domingo el operativo de búsqueda de una mujer y un niño que habrían sido reportados como desaparecidos en el municipio de San Víctor tras caer en un hoyo.

Así lo dio a conocer el director provincial de la Defensa Civil, Víctor Alfonso Vázquez.

Según explicó la medida se tomó tras determinar que no existen evidencias que confirmen el hecho.

Además, no se recibió ninguna denuncia formal de familiares ni reportes de personas desaparecidas en la zona.

Vázquez, señaló que no existe constancia policial ni testimonios que confirmen la desaparición de una mujer junto a un menor.

Se intentó también contactar nuevamente el número desde el cual se originó la llamada, pero los intentos resultaron fallidos.

Tampoco, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 no logró rastrear la ubicación del teléfono.