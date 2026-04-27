Gobierno EE. UU. inicia revisión casos de residencia y ciudadanía

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (ICE) inició un proceso de revisión de beneficios migratorios otorgados durante la administración de Joe Biden, incluyendo residencias permanentes (Green Card), asilo y otros permisos.

Las autoridades describen la situación como un esfuerzo intensificado para detectar fraude. Se están reexaminando casos antiguos, incluso aquellos ya aprobados.

“Vamos a regresar y revisar esos expedientes”, advirtió, al tiempo que aseguró que quienes hayan cometido fraude “enfrentarán las consecuencias”.

Desde enero, las autoridades han intensificado significativamente sus acciones. Según datos oficiales, se han remitido cerca de 33,000 casos a unidades de detección de fraude, lo que representa un aumento del 138 % respecto a años anteriores.

Además, se han completado más de 21,000 investigaciones, detectando irregularidades en aproximadamente el 65 % de los casos analizados.

El proceso contempla la posible revisión de hasta 4 millones de casos de inmigrantes que obtuvieron residencia legal durante el mandato de Biden. Sin embargo, expertos subrayan que esto no implica una anulación automática de estatus migratorio.