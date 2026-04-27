Asalto a banco en el Alto Manhattan con dominicanos dentro

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Una sucursal del Citibank fue asaltada por un hombre en el Alto Manhattan, adonde acuden diariamente decenas de dominicanos a realizar transacciones bancarias. El ladrón logró llevarse 500 dólares, informó la policía.

El hecho ocurrió a dos cuadras del precinto policial 34, la tarde de este jueves, alrededor de las 2:40, en la sucursal ubicada en el 4249 de Broadway, casi en la esquina de la calle 181, en el sector de Washington Heights.

Cuando el sospechoso entró al banco, se acercó a un cajero y le entregó una nota exigiendo dinero. El cajero le entregó y el delincuente huyó al recibir el efectivo.

En el área del incidente circulaban decenas de personas, vehículos y vendedores ambulantes frente al lugar, pero muy pocos notaron el acto delictivo, ya que no se empleó la violencia.

En el pasado reciente, otras instituciones bancarias del área han sido asaltadas por desconocidos, como el “Banco Apple”, ubicado en el 706 West de la calle 181, a pocos metros al doblar la esquina.

Asimismo, el “Bank of America”, ubicado en el 4005 de Broadway, con la calle 169; y un hombre fue asaltado al salir de una sucursal de Western Union, ubicada en el 4173 de Broadway, con la calle 177.

También se asaltó la sucursal del Chase, ubicada en el 2824 de Broadway, entre las calles 109 y 110. Hay que destacar que todos estos asaltos se han producido después del mediodía.