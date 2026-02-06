UASD refuerza su plan de seguridad con tren eléctrico y flota de transporte

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, encabezó este jueves el acto de entrega de autobuses y otros vehículos en la Sede Central, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la movilidad, la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria, en el marco del proceso de modernización institucional que impulsa la actual gestión académica.

Durante su discurso, Beltrán destacó que su administración ha estado enfocada en la construcción de una universidad más moderna, pertinente y comprometida con el bienestar de la familia universitaria.

“Nos hemos dado a la tarea de construir una universidad más moderna, pertinente y enfocada en el bienestar de toda la familia universitaria”, expresó, al resaltar el compromiso del equipo que le acompaña y el respaldo del Gobierno central para fortalecer la presencia de la Primada de América en todo el territorio nacional.

El rector informó que fueron entregados dos autobuses con capacidad para 50 pasajeros, destinados al transporte del personal docente hacia los recintos, centros, subcentros y extensiones universitarias. Estas unidades se suman a tres autobuses de 55 pasajeros y diez minibuses incorporados a principios del año pasado, así como a dos compactadoras de basura y dos camiones volteo, que refuerzan los servicios operativos de la institución.

Asimismo, quedó inaugurada la fase de movilidad del Plan de Seguridad en la Sede Central, con la entrega de dos camionetas, doce motocicletas y un tren eléctrico, destinados a garantizar un desplazamiento más seguro, eficiente e innovador para estudiantes, docentes, servidores administrativos y visitantes. De igual manera, se incorporó un camión Hyundai para optimizar las operaciones de la Red de Cafeterías universitarias.

“Seguimos transformando la UASD. Lo que prometimos lo hemos venido cumpliendo, elevando hasta la cúspide el orgullo de ser uasdianos”, afirmó Beltrán, quien adelantó que próximamente se integrará otro tren eléctrico de igual capacidad para el traslado de estudiantes entre facultades.

UASD refuerza su plan de seguridad

Las llaves de las unidades fueron entregadas por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo al ingeniero Óscar Rosario, director de Transportación.

Al acto asistieron Radamés Silverio González, vicerrector de Investigación y Posgrado; el doctor José Casado, vicesecretario general de la UASD; José Ferreira, decano de la Facultad de Ciencias; Alexis Martínez Olivo, pasado decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; así como autoridades universitarias, docentes y personal administrativo.