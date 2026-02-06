¿Cómo ve la IA a Luis Abinader? El presidente se suma al trend

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, se sumó este viernes a la tendencia de preguntar a la inteligencia artificial cómo lo percibe, a partir de lo cual se genera una caricatura basada en la información disponible sobre la persona.

Con el mensaje: “Trabajando día y noche por un mejor futuro para todos los dominicanos”, el mandatario compartió la imagen en la que se observa, como fondo, el Palacio Nacional, el Metro de Santo Domingo, así como hospitales, obras y escuelas.

Abinader no ha sido la única figura política en publicar una caricatura generada por inteligencia artificial. También lo hicieron el senador Omar Fernández y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

En ambas imágenes se reflejan propuestas y ejes de trabajo vinculados a su gestión, como la indexación salarial, iniciativa impulsada por Fernández.