Caricatura basada en su información

¿Cómo ve la IA a Luis Abinader? El presidente se suma al trend

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, se sumó este viernes a la tendencia de preguntar a la inteligencia artificial cómo lo percibe, a partir de lo cual se genera una caricatura basada en la información disponible sobre la persona.

Con el mensaje: “Trabajando día y noche por un mejor futuro para todos los dominicanos”, el mandatario compartió la imagen en la que se observa, como fondo, el Palacio Nacional, el Metro de Santo Domingo, así como hospitales, obras y escuelas.

Abinader no ha sido la única figura política en publicar una caricatura generada por inteligencia artificial. También lo hicieron el senador Omar Fernández y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

En ambas imágenes se reflejan propuestas y ejes de trabajo vinculados a su gestión, como la indexación salarial, iniciativa impulsada por Fernández.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

