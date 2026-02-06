República Dominicana y España unen fuerzas en seguridad, prevención de bandas juveniles y violencia de género

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid. La ministra de Interior y Policía de la República Dominicana, Faride Raful, sostuvo una reunión bilateral con el ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, en la sede del Ministerio del Interior español, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Durante el encuentro, ambas autoridades avanzaron en las negociaciones para la firma de un Tratado Internacional de Cooperación en Seguridad y contra la delincuencia transnacional, orientado a reforzar la respuesta conjunta frente a amenazas comunes.

“La seguridad hoy no puede abordarse de manera aislada. Nuestros desafíos son compartidos y la respuesta debe ser conjunta, permanente y eficaz”, afirmó la ministra Raful, quien destacó que este proceso permitirá “pasar de la cooperación puntual a una colaboración estructural, con equipos conjuntos de investigación y un mayor intercambio de información”.

Asimismo, subrayó que el combate al crimen organizado, asumido como una prioridad en la agenda de seguridad de la República Dominicana, constituye uno de los ejes principales de la cooperación bilateral entre ambos países.

Ambos ministros coincidieron en que la seguridad es un pilar fundamental para la convivencia, el desarrollo y el turismo, y reiteraron su compromiso de seguir fortaleciendo los canales de cooperación bilateral y europea. En este contexto, destacaron el impulso del programa PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado), una iniciativa de la Unión Europea que promueve la cooperación entre Europa y América Latina para enfrentar de manera conjunta el crimen organizado y la delincuencia transnacional.

Durante la reunión también se abordó de manera prioritaria la prevención y el abordaje de las bandas juveniles, resaltando la importancia de la prevención, el uso de la inteligencia y la acción oportuna del Estado.

La violencia de género constituyó otro eje central de la jornada, con un encuentro técnico especializado sobre el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), una plataforma del Ministerio del Interior de España destinada al seguimiento integral y preventivo de estos casos, reconocida por su enfoque preventivo y su metodología de evaluación del riesgo.

Durante la sesión se expusieron los fundamentos legales, operativos y tecnológicos del sistema, así como su aplicación en ámbitos como la violencia digital, la violencia vicaria, la protección de menores y la atención a personas con discapacidad.

La delegación dominicana estuvo integrada por el embajador ante el Reino de España, Tony Raful; la ministra consejera de la Embajada dominicana Diana Infante; y el consultor jurídico del Ministerio de Interior y Policía, Juan Ferrand. Por parte de España, participaron autoridades del área de cooperación internacional y de violencia de género.