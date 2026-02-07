El ICE le provocó 8 fracturas de cráneo en un arresto y aún lucha por recuperar la memoria

Publicado por AP Creado: Actualizado:

MINNEAPOLIS (AP) — Alberto Castañeda Mondragón dice que su memoria estaba tan confusa después de la paliza que recibió de parte de agentes de inmigración que al principio no podía recordar que tenía una hija y todavía lucha por recordar momentos preciados como la noche en que le enseñó a bailar.

Pero la violencia que sufrió el mes pasado en Minnesota mientras estaba detenido está grabada a fuego en su maltrecho cerebro.

Recuerda que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo sacaron del auto de un amigo el 8 de enero frente a un centro comercial de St. Paul , lo tiraron al suelo, lo esposaron y luego lo golpearon con una porra de acero. Recuerda que lo arrastraron a una camioneta y lo llevaron a un centro de detención, donde, según dijo, lo volvieron a golpear.

También recuerda la sala de urgencias y el intenso dolor provocado por ocho fracturas de cráneo y cinco hemorragias cerebrales potencialmente mortales.

“Comenzaron a golpearme inmediatamente cuando me arrestaron”, contó esta semana el inmigrante mexicano a The Associated Press, que recientemente informó sobre cómo su caso contribuyó a la creciente fricción entre agentes federales de inmigración y un hospital de Minneapolis.

Castañeda Mondragón, de 31 años, es uno de un número desconocido de detenidos migratorios que, a pesar de evitar la deportación durante la ofensiva de la administración Trump, han sufrido lesiones permanentes tras enfrentamientos violentos con agentes del ICE. Su caso es una de las denuncias de uso excesivo de la fuerza que el gobierno federal se ha negado a investigar hasta la fecha.

Resultó tan gravemente herido que estuvo desorientado durante días en el Centro Médico del Condado de Hennepin, donde los agentes de ICE lo vigilaban constantemente.

Los oficiales afirmaron que se estrelló de cabeza contra una pared.

Los oficiales informaron a las enfermeras Castañeda Mondragón que "chocó de cabeza a propósito contra una pared de ladrillos", una versión que sus cuidadores pusieron en duda de inmediato. Una tomografía computarizada mostró fracturas en la parte frontal, posterior y lateral del cráneo; lesiones que, según un médico a AP, no correspondían a una caída.

“Nunca hubo un muro”, dijo Castañeda Mondragón, recordando que los agentes de ICE lo golpearon con la misma varilla metálica utilizada para romper las ventanas del vehículo en el que se encontraba. Más tarde la identificó como un ASP, un bastón telescópico que suelen llevar las fuerzas del orden.

Los materiales de capacitación y las políticas policiales sobre el uso de la fuerza en Estados Unidos indican que este tipo de porra puede usarse para golpear brazos, piernas y el cuerpo. Sin embargo, golpear la cabeza, el cuello o la columna vertebral se considera una fuerza potencialmente letal.

“La única ocasión en la que una persona puede ser golpeada en la cabeza con cualquier porra es cuando representa la misma amenaza que permitiría el uso de un arma de fuego: una amenaza letal para el oficial u otros”, dijo Joe Key, ex teniente de policía de Baltimore y experto en uso de la fuerza que testifica en defensa de la policía.

Una vez que lo llevaron a un centro de detención de ICE en Ft. Snelling, en los suburbios de Minneapolis, Castañeda Mondragón dijo que los agentes volvieron a golpearlo. Reconociendo que estaba gravemente herido, les rogó que pararan, pero simplemente "se rieron de mí y me volvieron a golpear".

“Eran personas muy racistas”, dijo. “Nadie los insultó, ni yo ni la otra persona con la que me detuvieron. Era su carácter, su racismo hacia nosotros, por ser inmigrantes”.

El Departamento de Seguridad Nacional , que incluye a ICE, no respondió a repetidas solicitudes de comentarios durante las últimas dos semanas sobre las lesiones de Castañeda Mondragón.

No está claro si su arresto fue capturado en imágenes de la cámara corporal o si podría haber grabaciones adicionales de las cámaras de seguridad del centro de detención.

En un intento reciente por aumentar la transparencia, el DHS anunció un amplio despliegue de cámaras corporales para oficiales de inmigración en Minneapolis mientras el gobierno también reduce la presencia de ICE allí.

El oficial de deportación del ICE, William J. Robinson, no explicó cómo se destrozó el cráneo de Castañeda Mondragón en una declaración presentada el 20 de enero ante un tribunal federal. Durante el proceso de admisión, se determinó que "tenía una lesión en la cabeza que requirió tratamiento médico de emergencia", escribió en la declaración.

La declaración también indicó que Castañeda Mondragón ingresó legalmente a Estados Unidos en marzo de 2022 y que la agencia determinó, solo después de su arresto, que se había quedado en el país más tiempo del permitido por su visa. Un juez federal dictaminó posteriormente que su arresto había sido ilegal y ordenó su liberación de la custodia de ICE.

El video lo muestra tropezando durante el arresto.

Un video publicado en redes sociales capturó los momentos inmediatamente posteriores al arresto de Castañeda Mondragón, mientras cuatro hombres enmascarados lo paseaban esposado por un estacionamiento. El video lo muestra tambaleándose y tambaleándose, sujetado por agentes de ICE.

—No te resistas —grita la mujer que está grabando—. Porque no van a hacer nada más que golpearte aún más.

“Espero que no te maten”, añade.

"Y le dieron una conmoción cerebral al hombre", grita un transeúnte.

El testigo que publicó el video se negó a hablar con AP o dar consentimiento para la publicación del video, pero Castañeda Mondragón confirmó que él es el hombre esposado que se ve en la grabación.

Al menos un oficial de ICE le dijo después al personal del centro médico que Castañeda Mondragón "fue golpeado hasta la (censuración)", según documentos judiciales presentados por un abogado que busca su liberación y enfermeras que hablaron con AP.

AP entrevistó a un médico y cinco enfermeras sobre el tratamiento de Castañeda Mondragón en Ciudad Ho Chi Minh y la presencia de agentes del ICE dentro del hospital. Hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a hablar sobre la atención al paciente y por temor a represalias. AP también consultó a un médico externo, quien afirmó que las lesiones no eran compatibles con una caída accidental ni con un choque contra una pared.

La ley del estado de Minnesota requiere que los profesionales de la salud informen a las autoridades sobre cualquier herida que pueda haber sido perpetrada como parte de un delito.

Una portavoz de HCMC se negó a confirmar esta semana si alguien en el centro lo había hecho. Sin embargo, tras la publicación el 31 de enero del artículo inicial de AP sobre el arresto de Castañeda Mondragón, la administración del hospital abrió una investigación interna para determinar qué miembros del personal habían hablado con los medios, según comunicaciones internas consultadas por AP.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, publicó un enlace a la historia anterior de AP sobre Castañeda Mondragón, pero su oficina no ha dicho si las autoridades estatales buscarán respuestas.

“Las fuerzas del orden no pueden ser ilegales”, escribió Walz en la publicación en X. “Miles de agentes agresivos y sin entrenamiento del gobierno federal siguen hiriendo y aterrorizando a los habitantes de Minnesota. Esto debe terminar”.

El arresto de Castañeda Mondragón se produjo un día después del primero de dos tiroteos fatales de ciudadanos estadounidenses en Minneapolis por parte de agentes de inmigración, lo que desencadenó protestas públicas generalizadas.

Los funcionarios electos piden rendición de cuentas

Los líderes del Congreso de Minnesota y otros funcionarios electos, incluida la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, pidieron esta semana una investigación de las lesiones de Castañeda Mondragón.

La Fiscalía del Condado de Ramsey, encargada de St. Paul, instó a Castañeda Mondragón a presentar una denuncia policial para iniciar una investigación. Dijo que planea presentar una denuncia. Un portavoz de la policía de St. Paul afirmó que el departamento investigaría "todos los presuntos delitos que se nos reporten".

Aunque la administración Trump insiste en que ICE limita sus operaciones a inmigrantes con antecedentes penales de violencia, Castañeda Mondragón no tiene antecedentes penales.

“Estamos viendo un patrón repetido de funcionarios de la Administración Trump que intentan mentir y engañar al pueblo estadounidense cuando se trata de la crueldad de esta operación de ICE en Minnesota”, dijo la senadora Tina Smith, demócrata de Minnesota, en un comunicado.

La representante Kelly Morrison, también demócrata y médica, visitó recientemente el Edificio Whipple, la instalación del ICE en Ft. Snelling. Comentó haber presenciado un grave hacinamiento, condiciones insalubres y una ausencia casi total de atención médica.

"Si alguno de nuestros agentes de policía hizo esto, ya saben lo que acaba de pasar en Minnesota con George Floyd, los hacemos responsables", dijo la representante demócrata Betty McCollum, cuyo distrito incluye St. Paul.

Originario de Veracruz, México, Castañeda Mondragón llegó a Minnesota hace casi cuatro años con una visa de trabajo temporal y encontró trabajo como chofer y techador. Usa sus ingresos para mantener a su padre mayor, quien padece de discapacidad y diabetes, y a su hija de 10 años.

El día de su arresto, estaba haciendo recados con un amigo cuando de repente se vieron rodeados por agentes de ICE. Comenzaron a romper las ventanas y a abrir las puertas del vehículo. Dijo que la primera persona que lo atropelló "se puso fea conmigo por ser mexicano" y no tener documentos que acrediten su estatus migratorio.

Aproximadamente cuatro horas después de su arresto, según consta en los registros judiciales, Castañeda Mondragón fue trasladado a urgencias en el suburbio de Edina con hinchazón y hematomas alrededor del ojo derecho, además de sangrado. Posteriormente, fue trasladado al centro médico de Minneapolis, donde declaró al personal que había sido "arrastrado y maltratado por agentes federales", antes de que su estado empeorara, según consta en los registros judiciales.

Una semana después de su hospitalización, sus cuidadores lo describieron como con mínima respuesta. A medida que su condición mejoraba lentamente, el personal del hospital le entregó su celular y habló con su hijo en México, a quien no recordaba.

—Soy tu hija —le dijo—. Te fuiste cuando yo tenía seis años.

Las heridas en la cabeza borraron experiencias pasadas que para su hija son inolvidables, incluidas las fiestas de cumpleaños y el día que partió a Estados Unidos. Ella intenta revivir su memoria en llamadas diarias.

“Cuando cumplí 5 años me enseñaste a bailar por primera vez”, le recordó recientemente.

“Todos estos momentos, realmente, para mí, han sido olvidados”, dijo.

Mostró una mejoría gradual y, para sorpresa de algunos de quienes lo trataron, fue dado de alta del hospital el 27 de enero.

Nos espera una larga recuperación

Se enfrenta a una larga recuperación y a un futuro incierto. Se pregunta si podrá seguir apoyando a su familia en México. "Mi familia depende de mí", dijo.

Aunque sus moretones han desaparecido, los efectos de sus traumatismos craneoencefálicos persisten. Además de los problemas de memoria, también tiene problemas de equilibrio y coordinación que podrían resultar debilitantes para un hombre cuyo trabajo requiere subir y bajar escaleras. Dijo que no puede bañarse sin ayuda.

“Ahora no puedo subirme al tejado”, dijo.

Castañeda Mondragón, quien no tiene seguro médico, comentó que los médicos le han dicho que necesita atención continua. Al no poder ganarse la vida, depende del apoyo de sus compañeros de trabajo y de miembros de la comunidad de Minneapolis-St. Paul, quienes están recaudando fondos para proporcionarles comida, alojamiento y atención médica. Ha creado una campaña en GoFundMe.

Aun así, espera quedarse en Estados Unidos y algún día volver a ayudar a sus seres queridos. Distingue entre la gente de Minnesota, donde dijo haberse sentido bienvenido, y los agentes federales que lo golpearon.

“Es una suerte inmensa haber sobrevivido, poder estar de nuevo en este país, poder sanar y tratar de salir adelante”, dijo. “Para mí, es la mejor suerte del mundo”.

Pero cuando cierra los ojos por la noche, el miedo a que los agentes de ICE vengan por él domina sus sueños. Ahora le aterra salir de su apartamento, dijo.

“Te quedas con la pesadilla de ir a trabajar y que te paren”, dijo Castañeda Mondragón, “o que estés comprando comida, tu almuerzo, y aparezcan y te paren de nuevo. Te golpeen”.