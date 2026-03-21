INDEX realiza su primer Foro de Líderes Dominicanos en Estados Unidos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El Instituto de Dominicanos(as) en el Exterior (INDEX), en coordinación con el Consulado Dominicano en esta ciudad, celebró el primer Foro de Líderes Dominicanos en Estados Unidos, un espacio concebido para fortalecer las conexiones entre líderes de la diáspora y destacar el creciente impacto de los quisqueyano-americanos en el servicio público y la representación cívica.

La iniciativa, encabezada por la viceministra y directora ejecutiva del INDEX, embajadora Celinés Toribio, junto al cónsul general dominicano en NY, Jesús “Chú” Vásquez, puso de relieve el avance de la representación dominicana en espacios de toma de decisiones a nivel local, estatal y federal.

La embajadora Toribio destacó que este foro marca un paso importante en la consolidación de una comunidad más integrada y con mayor incidencia.

Subrayó que la meta del INDEX, apoyado en sus oficinas del área triestatal (en NY y NJ, representadas por John Sánchez y Yanet González), es elevar el liderazgo dominicano en EE. UU., y eventos como estos permiten crear alianzas estratégicas que benefician tanto a la diáspora como a la República Dominicana.

Por su parte, el cónsul general, Jesús “Chú” Vásquez, expresó que la comunidad dominicana en NY es un pilar fundamental de la relación bilateral y del fortalecimiento de la identidad cultural.

En ese sentido, aseguró que el consulado mantiene su compromiso de respaldar iniciativas que impulsen el desarrollo de los connacionales y fomenten su participación activa en la vida cívica.

Asimismo, Sánchez resaltó la gran labor que ha venido realizando la embajadora Toribio, a quien consideró oportuno felicitar por este foro, que será el primero de muchos.

Destacó también la importancia de crear espacios de encuentro entre líderes de distintos estados, subrayando que la colaboración y el intercambio de experiencias son esenciales para amplificar la voz de nuestra comunidad en todo EE. UU.

El foro contó con la participación de destacadas figuras electas de origen dominicano en EE. UU., entre ellas los congresistas Adriano Espaillat (D-13, NY), Sabina Matos y Danilo Burgos (ambos de Pennsylvania), y Manny Rutinel, aspirante al Congreso por Denver (Colorado).

Además, participó la vicegobernadora de Rhode Island, Ana Tiburcio.

Asimismo, estuvieron presentes las asambleístas estatales Amanda Séptimo (NY) y Johanny Cepeda-Freytiz (Pensilvania), así como Brian Peña, alcalde de Lawrence, Massachusetts, y Antonio Reynoso, presidente del condado de Brooklyn (NY) y aspirante a congresista.

También asistieron los concejales Alex Méndez (Paterson, Nueva Jersey), Ana Vargas y Juan Pichardo (Providence, Rhode Island), y Franklin Miguel (Lawrence, Massachusetts), junto a decenas de líderes comunitarios y representantes de organizaciones comprometidas con el fortalecimiento de la diáspora dominicana.

El encuentro se realizó este viernes, a partir de las 9:30 a.m., en los salones de Alianza Dominicana, en el Alto Manhattan.