Suelos saturados, más lluvias y frío: el panorama que advierte meteorólogo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A sacar los abrigos y los paraguas.

Riesgo de inundaciones urbanas, leves crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de un descenso en las temperaturas, es lo que le espera a República Dominicana, donde ya hay 13 provincias bajo alerta por la incidencia de una vaguada y un frente frío.

Así lo explicó el meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian, al periódico HOY, al señalar que las lluvias registradas en días recientes han saturado los suelos, lo que aumenta la probabilidad de inundaciones.

"Ya teníamos unos días recibiendo lluvias y esto humedece el suelo, por lo que se hace más fácil a que se presenten estas inundaciones”, precisó.

Meteorólogo Cristopher FlorianFoto cedida al periódico HOY

Indicó que las precipitaciones se intensificarán en horas de la tarde y podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche en forma de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Florián detalló que las provincias con mayores acumulados de lluvia serán Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

“En estas provincias es donde se esperan las mayores precipitaciones”, especificó.

El especialista también advirtió que el sistema frontal provocará un descenso de las temperaturas durante la noche.

“Sí, vamos a sentir ese friíto que experimentamos meses pasados, pero será momentáneo”, agregó.

Provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la mañana de este sábado que mantiene cuatro provincias en alerta amarilla y elevó a ocho provincias y al Distrito Nacional en alerta verde.

En alerta amarilla están:

Monte Cristi

Dajabón

Valverde

Santiago Rodríguez

En alerta verde están: