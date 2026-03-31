Joven 15 años balea maestra y se suicida

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Texas.- AP

Un estudiante de 15 años baleó a una maestra en una escuela secundaria de Texas y luego se quitó la vida, informaron las autoridades el lunes, que aún investigan la causa del ataque.

No se reportaron más lesionados en el tiroteo en la escuela secundaria Hill Country College Preparatory, en Bulverde, una pequeña pero creciente localidad cerca de San Antonio.

La profesora fue trasladada a un hospital cercano. El jefe de policía del condado Comal, Mark Reynolds, dijo horas después que desconocía el estado de salud de la maestra.

“Lo que ocurrió este día es algo que ninguna comunidad quiere enfrentar jamás, pero nos preparamos para algo que esperamos que nunca ocurra”, declaró Reynolds.

Señaló que el estudiante le disparó a la maestra antes de quitarse la vida. Añadió que los investigadores buscan comprender la relación entre el estudiante y la maestra y analizaban cómo es que obtuvo el arma de fuego. La escuela escribió en redes sociales que fue puesta en confinamiento poco después de las 8:30 de la mañana.