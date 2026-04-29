Joven con cáncer pide ayuda para costear operación de trasplante de hígado

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Resiliencia ha sido la palabra clave de la joven Alba Rodríguez contra la lucha del cáncer de colon que le fue diagnosticado en abril del 2025, con apenas 32 años de edad.

La joven doctora, quien padece de cáncer colorrectal en etapa IV, ha atravesado por múltiples ciclos de quimioterapia y una colectomía total (extracción completa del colon). Sin embargo, la lucha continúa, ya que la enfermedad ha hecho metástasis en otro tejido de su cuerpo.

Rodríguez explicó, a través de un video en sus redes sociales, que el cáncer de colon se ha extendido hacia el hígado y junto a los especialistas determinaron que para eliminar el tumor y evitar que afecte a otros órganos, será sometida a una cirugía de trasplante de hígado.

“Cuento con la bendición de que mi hermano será el donante para mí, y que me va a regalar esa parte de él que me va a ayudar a continuar”, explicó Rodríguez.

Actualmente reside en los Estados Unidos y pide la ayuda y colaboración de las personas para costear la operación; por tal motivo, ha creado un GoFundMe para recaudar los fondos para cubrir los gastos médicos, ya que no cuenta con los recursos económicos y, debido a la complejidad de su tratamiento y al avance de la enfermedad, se ha visto imposibilitada de ejercer su labor profesional.

Link GoFundMe

También para las personas que quieran sumar a la causa y hacer contacto directo, contactar al número: +1 (917) 419-3990