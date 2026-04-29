Joven muere durante cesárea en clínica de SDE por supuesta sobredosis de anestesia; familiares piden justicia en apelación

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Santo Domingo.- Familiares de una joven que falleció tras una cesárea, por supuestamente recibir una sobredosis de anestesia, en una clínica de Santo Domingo Este, piden que se haga justicia durante la etapa de apelación del caso.

Los parientes de Ruth Esther Luna, quien falleció el 15 abril de 2020, en el Centro Oriental de Ginecología y Obstetricia, explicaron que a pesar de contar con todas las pruebas de que se trató de una negligencia médica, al inicio del proceso los jueces favorecieron al centro médico.

Asimismo, aclararon que la clínica, al momento del incidente con Luna, operaba con el permiso de habilitación vencido, tres meses después lo solicitaron y se le fue concedido por el Ministro de Salud Pública.

“Ustedes saben que medicaron a mi esposa después de fallecida, saben que la pasaron de anestesia”. Manifestó Jonathan López, esposo de Ruth Esther.

López indicó que la madre de sus dos hijos, no presentó complicaciones durante el embarazo y que la cesárea fue programada, sin embargo la clínica alegó que la joven tenía COVID, pero la prueba que se le realizó indicó que el virus no estaba detectado.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el canal de Youtube Historias Humanas , conducido por la periodista Yanela Pimentel.