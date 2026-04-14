Juez desestima demanda de Trump contra Wall Street Journal por artículo sobre vínculos con Epstein

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Un juez federal desestimó el lunes la demanda por difamación de 10.000 millones de dólares del presidente Donald Trump contra The Wall Street Journal y Rupert Murdoch por un reportaje sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El juez federal de distrito Darrin P. Gayles, en Florida, escribió en la orden que Trump no logró sostener el argumento de que el artículo se publicó con la intención de actuar con malicia, pero le dio al mandatario la oportunidad de presentar una demanda enmendada.

Unas horas después del fallo, Trump afirmó en redes sociales que la decisión “no es una terminación”, sino más bien una “sugerencia de volver a presentar” su “sólido caso”, lo cual, según dijo, se haría “en o antes del 27 de abril”.

Trump presentó la demanda en julio, dando seguimiento a una promesa de demandar al periódico casi de inmediato después de que este volviera a poner el foco en su relación con Epstein al publicar un artículo que describía una carta con frases sexualmente sugestivas que, según el diario, llevaba la firma de Trump y estaba incluida en un álbum para el 50.º cumpleaños de Epstein elaborado en el 2003.

La carta fue divulgada posteriormente por el Congreso, que había exigido la entrega de materiales a los apoderados de Epstein. Trump negó haberla escrito y calificó el reportaje de “falso, malicioso y difamatorio”.

Los abogados del periódico y de Murdoch habían pedido a Gayles que determinara que las afirmaciones del artículo eran verdaderas y, por lo tanto, no podían ser difamatorias, pero el juez escribió que “si el presidente Trump fue el autor de la Carta o amigo de Epstein son cuestiones fácticas que no pueden determinarse en esta etapa del litigio”, escribió Gayles.

El fallo supone otro golpe más a los esfuerzos del gobierno de Trump por gestionar las repercusiones de la divulgación de los archivos de Epstein y a los intentos del presidente de usar el sistema legal para desalentar la cobertura periodística que considera crítica hacia él.

La Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios. Un portavoz de Dow Jones, que publica el Journal, declaró que la organización estaba “satisfecha” con la decisión del juez y añadió: “Ratificamos la fiabilidad, el rigor y la precisión de la cobertura informativa del Wall Street Journal”.