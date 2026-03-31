Juez ordena al gobierno de Trump frenar construcción del salón de baile en la Casa Blanca

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WASHINGTON (AP) — Un juez federal ordenó el martes al gobierno del presidente Donald Trump que suspenda la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares donde se demolió el Ala Este de la Casa Blanca, prohibiendo que el trabajo continúe sin la aprobación del Congreso.

El juez de distrito Richard Leon, en Washington, concedió la solicitud de una medida cautelar preliminar presentada por un grupo conservacionista, que detiene temporalmente el proyecto de Trump en la Casa Blanca.

Leon, nominado al cargo por el presidente republicano George W. Bush, concluyó que es probable que el National Trust for Historic Preservation tenga éxito en el fondo del asunto porque “ninguna ley le otorga, ni de cerca, al presidente la autoridad que afirma tener”.

“El presidente de Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es el propietario!”, escribió el juez al comienzo de su opinión.

El fallo fue la primera gran reprimenda a los amplios esfuerzos de Trump por remodelar la Casa Blanca, pero hasta el momento, se desconoce qué significaría para un proyecto de gran envergadura en el que las cuadrillas ya han derribado desde hace tiempo el Ala Este, transformando radicalmente el aspecto y la sensación de los históricos terrenos.

El gobierno de Trump presentó un aviso de apelación poco después de la decisión del juez.

La construcción del salón de baile sería el cambio estructural más significativo en la Casa Blanca desde que el presidente Harry S. Truman añadió un balcón en el lado sur de la mansión.

La decisión del juez se produjo dos días antes de la fecha en que se prevé que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la agencia que da el visto bueno a la construcción en propiedad federal en la región de Washington, apruebe la ampliación.

Stephen Staudigl, vocero de la comisión, dijo que la decisión del juez no modifica el programa del jueves.

“Estamos complacidos con el fallo del juez Leon hoy de ordenar la suspensión de cualquier construcción adicional del salón de baile hasta que la Administración cumpla con la ley y obtenga autorización expresa para seguir adelante”, dijo en un comunicado Carol Quillen, presidenta y directora ejecutiva del National Trust for Historic Preservation. “Esta es una victoria para el pueblo estadounidense en un proyecto que impacta para siempre uno de los lugares más queridos e icónicos de nuestra nación”. La organización ha demandado con la esperanza de obtener una orden que pause el proyecto del salón de baile hasta que sea sometido a distintas revisiones independientes y reciba la aprobación del Congreso.

El juez suspendió la aplicación de su orden durante 14 días, al reconocer que el caso “plantea cuestiones novedosas y de gran peso”, y que detener un proyecto de construcción en curso “puede plantear problemas logísticos”. También reconoció que es probable que la administración apele su decisión.

El juez dictaminó que cualquier trabajo de construcción necesario para garantizar la seguridad y la protección de la Casa Blanca queda exento del alcance de la medida cautelar. También dijo que revisó material que el gobierno le presentó de manera privada antes de concluir que detener la construcción no pondría en peligro la seguridad nacional.

En una publicación en redes sociales, Trump criticó a la organización por demandarlo por un proyecto que, según dijo, se construye sin costo para los contribuyentes. “No tiene mucho sentido, ¿verdad?”, escribió. La Casa Blanca declinó hacer comentarios más allá de lo que escribió el presidente.

El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para obtener una orden que pause el proyecto del salón de baile hasta que se someta a múltiples revisiones independientes y reciba la aprobación del Congreso.

La Casa Blanca anunció el proyecto del salón de baile en el verano. Para finales de octubre, Trump había demolido el Ala Este para dar paso a un salón de baile que, según dijo, tendría capacidad para 999 personas. La Casa Blanca indicó que donaciones privadas, incluidas las del propio Trump, pagarían la construcción prevista de un salón de baile de 8.400 metros cuadrados (90.000 pies cuadrados).

Trump siguió adelante con el proyecto antes de solicitar la opinión de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes, otra entidad de supervisión. El mandatario ha llenado ambas comisiones de aliados.

El National Trust for Historic Preservation presentó la demanda en diciembre.

El 26 de febrero, el juez rechazó la solicitud inicial del grupo conservacionista de detener temporalmente la construcción de la obra. Dijo que el grupo financiado con fondos privados había basado su impugnación en un “grupo heterogéneo” de teorías legales y tendría una mejor posibilidad de éxito si enmendaba la demanda, lo cual hizo.

El impartidor de justicia dijo que los planes del salón de baile están en las etapas finales del proceso de aprobación del diseño. La administración ha dicho que la construcción sobre el nivel del suelo comenzaría en abril.

“Estamos a dos semanas”, dijo el abogado de los demandantes, Thaddeus Heuer, durante una audiencia del 17 de marzo. “La inminencia ahora es apremiante”.

Durante la audiencia, Leon se mostró escéptico respecto de lo que llamó las “teorías y dinámicas cambiantes” del gobierno para sus argumentos en el caso.

“No creo que sea una teoría nueva”, le dijo al juez el abogado del Departamento de Justicia Jacob Roth.

Leon expresó su frustración ante los intentos de Roth de equiparar el enorme proyecto del salón de baile con trabajos de construcción relativamente modestos en la Casa Blanca bajo administraciones anteriores.

“Se trata de un símbolo icónico de esta nación”, dijo el juez.

La administración argumentó que otros presidentes no necesitaron la aprobación del Congreso para proyectos anteriores de renovación de la Casa Blanca, grandes y pequeños.

“Muchos de esos proyectos fueron muy controvertidos en su momento y desde entonces se han convertido en partes aceptadas, e incluso queridas, de la Casa Blanca”, escribieron los abogados del gobierno.

El juez rechazó la afirmación de la administración de que el Congreso le dio al presidente una autoridad prácticamente unilateral para construir cualquier cosa en tierras federales en Washington, independientemente de la fuente de financiamiento.

“¡Claramente no es así como el Congreso y los presidentes anteriores han gestionado la Casa Blanca durante siglos, y este Tribunal no será el primero en sostener que el Congreso ha cedido sus poderes de una manera tan significativa!”, escribió el juez.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump se ha jactado con frecuencia de dejar una marca duradera en el edificio y en la presidencia, un impulso que la medida cautelar en su contra puede ralentizar, pero no detendrá por completo.

Sus amplios esfuerzos de remodelación de la Casa Blanca ya han incluido la construcción de un espacio de patio junto al Jardín de las Rosas, la instalación de imponentes mástiles de bandera en los jardines norte y sur, la renovación del baño adjunto al Dormitorio Lincoln y la Sala de las Palmeras, y la adición de adornos dorados a la Oficina Oval y a la columnata exterior.

El presidente también quiere construir un arco ceremonial cerca del Monumento a Lincoln, remodelar varios campos de golf del área de Washington y encabeza un impulso para renovar el Kennedy Center que obligará al principal centro de artes escénicas de la capital del país a cerrar durante dos años este verano.

Aun cuando se emitió el fallo del martes, las cuadrillas trabajaban arduamente para retirar el tradicional piso embaldosado blanco del piso de la columnata y reemplazarlo con baldosas negras.