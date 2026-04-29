Los cinco que quemaron vivo a un gato en Sabana Perdida, según la Policía

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Santo Domingo Norte.- Agentes de la Dirección Regional Santo Domingo Norte de la Policía Nacional detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público a cinco hombres acusados de incurrir en un acto de crueldad contra un gato, en un hecho ocurrido en la comunidad de Majagual, en Sabana Perdida.

Según el informe preliminar, los implicados habrían rociado al animal con una sustancia inflamable y posteriormente le prendieron fuego, provocándole quemaduras. El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales, lo que facilitó la identificación y localización de los presuntos responsables.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Marte, alias “Caco de Loca”; Óscar Manuel Vargas; Daniel Guzmán Silva; Justin Emmanuel Hernández y Obie Jiménez Zabala.

Las autoridades informaron que serán procesados por presunta violación a la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.

En el operativo participaron representantes del Ministerio Público, agentes de la Policía Preventiva y de Investigación, así como miembros del Departamento de Protección Animal y Medio Ambiente.

La Policía Nacional reiteró su rechazo a cualquier forma de maltrato animal y aseguró que continuará actuando con firmeza ante este tipo de hechos, en cumplimiento de la legislación vigente.