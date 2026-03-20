Lanzan herramientas a propietarios inmuebles construir en los patios y apartamentos en sótanos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El alcalde de esta ciudad, Zohran Mamdani, ha lanzado herramientas para ayudar a los propietarios de inmuebles a construir una vivienda auxiliar o mini casas en sus patios traseros y apartamentos en los sótanos.

La medida podría beneficiar a cientos de dominicanos que son propietarios de casas en los cinco condados.

En virtud de las importantes reformas urbanísticas, denominadas colectivamente “Ciudad del Sí a la Oportunidad de Vivienda”, adoptadas en diciembre de 2024, la ciudad allanó el camino para que los propietarios de viviendas unifamiliares y bifamiliares pudieran añadir una pequeña unidad adicional a su propiedad.

Asimismo, de manera independiente, una unidad construida sobre un garaje nuevo o existente, una unidad adosada a la vivienda o un apartamento en el ático o el sótano; todo ello crea una vivienda adicional, manteniendo el carácter del vecindario.

Este tipo de opciones, que antes eran ilegales en la ciudad de Nueva York, podrían ayudar a las familias a mantener cerca a sus parientes mayores o a sus hijos adultos, o a obtener ingresos por alquiler con nuevos inquilinos.

“Una de las soluciones a la crisis de la vivienda en NYC se puede encontrar en nuestros patios traseros, nuestros áticos o nuestros sótanos: en una vivienda anexa”, dijo Mamdani.

La administración de Mamdani lanzó el sitio web ADU for You = https://housing.hpd.nyc.gov/adu, diseñado por WXY Architecture and Urban Design = https://www.wxystudio.com/, que incluye 11 planos diferentes, ya revisados por el Departamento de Edificios y, por lo tanto, con más probabilidades de superar fácilmente el proceso de obtención de permisos.