Marco Rubio: no es fácil un acuerdo Irán

Budapest. EFE.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió ayer en Budapest que “no es fácil” alcanzar un acuerdo con Irán porque, según dijo, el país está gobernado por “clérigos chiítas radicales” que toman decisiones en función de la teología, y no por cálculos geopolíticos.

“Llegar a un acuerdo con Irán no es fácil”, reconoció Rubio en una rueda de prensa, y añadió que Teherán está dirigido por “clérigos chiítas radicales” que “toman decisiones de política sobre la base de la pura teología". Rubio añadió que, en cualquier caso, “no prejuzga las conversaciones” y evitó entrar en detalles.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Donald Trump prefiere la vía diplomática y que EE.UU. está abierto a encontrar un acuerdo pacífico si Irán atiende las preocupaciones expresadas por Washington. En cualquier caso, Rubio reconoció que llegar a un arreglo será muy difícil porque Irán toma “decisiones teológicas, no geopolíticas" Por su parte, Irán afirmó que llega a la segunda ronda de negociaciones nucleares con EE.UU. en Ginebra, con “iniciativas reales”, aunque aseguró que no se rendirá ante las amenazas de Washington.

Maniobras militares

La Guardia Revolucionaria iraní comenzó ayer ejercicios navales en el estratégico estrecho de Ormuz. El ejercicio bautizado “Control Inteligente del estrecho de Ormuz”.