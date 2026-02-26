Samir Chami Isa: proceso del PLD es "una actividad interna de ellos"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) y coordinador de la Comisión de Juntas Electorales y Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, Samir Chami Isa, consideró que se trata de “una actividad interna” el proceso de escogencia de aspirante para la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Prácticamente, es una actividad que se está haciendo en un solo local. La Junta le va a facilitar los equipos; es una actividad propio de ellos, pero hay que estar claro que eso no es vinculante para el proceso electoral en el futuro”, aseveró Isa.

“Eso quiere decir que, si en ese partido cualquier miembro de ese partido quiere proponer su candidatura ya el partido tendrá que tomar decisiones en ese momento”, añadió. El magistrado reconoció, sin embargo, que “es un tema delicado”.

Recordó la decisión del Tribunal Superior Electoral, a través de la sentencia TSE/0011/2025, que indica que durante el período comprendido entre la finalización de un proceso electoral y el inicio formal del siguiente, está prohibida toda promoción de precandidaturas o candidaturas.

Al ser entrevistado en el programa Uno+Uno, de Teleantillas, apuntó que la JCE trabaja de la mano con las organizaciones políticas para evitar el proselitismo a destiempo. Pese a esto, admitió que se necesita un mayor reforzamiento de la legislación electoral.

En ese orden, recordó también que, hasta el momento, “no hay candidato”, por lo que no puede haber una sanción económica y la inadmisibilidad de la candidatura.

El PLD acordó, en el seno de su Comité Político preseleccionar una lista de aspirantes presidenciales como mecanismo para mejorar su posición de cara al electorado y con miras al 2028.