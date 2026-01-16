Morristown: vida cotidiana alterada por temor a ICE en Nueva Jersey

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Los habitantes de la ciudad de Morristown, distante a 51 kilómetros de Manhattan, con cerca de 20 mil habitantes, entre ellos familias dominicanas, han abandonado su vida cotidiana por temor al ICE, según reporta la prensa hispana en el estado de Nueva Jersey.

Asimismo, sus calles y escuelas lucen vacías, no llevando a sus hijos a la escuela y cerrando negocios por temor a los constantes operativos de ICE, especifica el canal Univisión 41.

Además, agentes de ICE fueron vistos deteniendo conductores y realizando operativos en el condado de Somerset en el mismo estado, mientras autoridades locales aseguran no haber sido notificadas ni haber participado en las acciones federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que un inmigrante hondureño de 68 años residente de Union City, Nueva Jersey, murió en un hospital de California.

Funcionarios de ICE inspeccionaron un almacén en el condado de Morris, NJ, que potencialmente podría considerarse como un nuevo centro de detención de inmigrantes. Se encuentra junto a la Ruta 46.

En NY, el venezolano Rafael Andrés Rubio Bohórquez, de 53 años, quien se desempeñaba como analista de datos para el Concejo Municipal, fue detenido por Inmigración la semana pasada cuando acudía a una cita migratoria de rutina en el condado de Nassau, Long Island.

Organizaciones sociales de Jackson Heights en Queens han distribuido silbatos en la comunidad para alertar a los inmigrantes sobre redadas o la presencia de agentes federales en el área.

Mientras, la gobernadora de NY, Kathy Hochul, declaró este jueves que “no permitirá agentes enmascarados molestando en nuestras escuelas, iglesias u hospitales”. El estado “se encuentra fuerte” y celebró tener el impuesto más bajo en 70 años.