Jainmy Martínez lanza
¿Cómo 'Digital Income Secrets 2.0' transforma tu celular en una herramienta de ingresos?
La novedosa plataforma está diseñada para aquellos interesados en crear un negocio digital desde su celular
La empresaria digital, modelo profesional, actriz y productora Jainmy Martínez presentó “Digital Income Secrets 2.0” una nueva plataforma educativa e innovadora que busca enseñar a generar ingresos online a través de inteligencia artificial, Amazon Influencer Program y el marketing de afiliados.
La novedosa herramienta es una academia y modelo de negocio digital desarrollada combinando IA, automatización, entre otros, para enseñar a crear un negocio digital real sin inventarios, sin empleados, sin oficinas y sin exposición pública, permitiéndoles construir una vida con libertad geográfica y de tiempo.
La plataforma, disponible en español e inglés para usuarios de todo el mundo, está diseñada para aquellos interesados en crear un negocio digital desde su celular, ofreciendo formación integral con el objetivo de proporcionar acceso a oportunidades de negocio globales.
“Queremos ofrecer una herramienta accesible que permita a cualquier persona, sin importar su experiencia previa, aprender a generar ingresos pasivos a través de Internet. Con Digital Income Secrets 2.0, los estudiantes podrán crear un negocio online desde su celular y aprovechar las mejores herramientas disponibles”, sostuvo Martínez, quien, durante más de 15 años, ha construido negocios digitales y marcas de comercio electrónico, incluyendo empresas como MySexyStyles y Miracle Body Nutrition.
Martínez explicó que su propósito con Digital Income Secrets 2.0 no es solo enseñar a generar dinero, sino también empoderar y devolver esperanza a las personas, combinando herramientas digitales con principios espirituales y motivacionales”.