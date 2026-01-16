¿Cómo 'Digital Income Secrets 2.0' transforma tu celular en una herramienta de ingresos?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresaria digital, modelo profesional, actriz y productora Jainmy Martínez presentó “Digital Income Secrets 2.0” una nueva plataforma educativa e innovadora que busca enseñar a generar ingresos online a través de inteligencia artificial, Amazon Influencer Program y el marketing de afiliados.

La novedosa herramienta es una academia y modelo de negocio digital desarrollada combinando IA, automatización, entre otros, para enseñar a crear un negocio digital real sin inventarios, sin empleados, sin oficinas y sin exposición pública, permitiéndoles construir una vida con libertad geográfica y de tiempo.

La plataforma, disponible en español e inglés para usuarios de todo el mundo, está diseñada para aquellos interesados en crear un negocio digital desde su celular, ofreciendo formación integral con el objetivo de proporcionar acceso a oportunidades de negocio globales.

“Queremos ofrecer una herramienta accesible que permita a cualquier persona, sin importar su experiencia previa, aprender a generar ingresos pasivos a través de Internet. Con Digital Income Secrets 2.0, los estudiantes podrán crear un negocio online desde su celular y aprovechar las mejores herramientas disponibles”, sostuvo Martínez, quien, durante más de 15 años, ha construido negocios digitales y marcas de comercio electrónico, incluyendo empresas como MySexyStyles y Miracle Body Nutrition.

Martínez explicó que su propósito con Digital Income Secrets 2.0 no es solo enseñar a generar dinero, sino también empoderar y devolver esperanza a las personas, combinando herramientas digitales con principios espirituales y motivacionales”.