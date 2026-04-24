Mujer no lo vio y sube su camioneta sobre un Lamborghini

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Una mujer protagonizó un accidente poco común en un estacionamiento de Miami, Florida.

De acuerdo con las imágenes que circulan en las redes sociales, la conductora de una camioneta Chevrolet Silverado intentaba estacionarse cuando, presuntamente, confundió los pedales y aceleró de forma repentina.

El momento quedó captado en video.

Lamborghini Crushed Under a Lifted Truck || ViralHog

Otra de las cosas que llamó la atención fue la reacción del propietario del Lamborghini, quien lejos de molestarse, optó por mantener la calma y enviar un mensaje positivo.

“Gracias Dios por otro día y otra oportunidad,” dijo el hombre en el Lamborghini.

“Las cosas materiales no me importan, mi salud es lo principal. Nada nos detiene, hay mucho más por crecer”, añadió.

Además, describió el incidente como una “locura” y explicó que “si no se hubiese detenido por el eje de la camioneta, me pasaba completamente por encima”.

Posterior al accidente, ambos conductores descienden de los vehículos sin algún daño físico