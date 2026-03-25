Porte ilegal de armas en República Dominicana: sanciones y qué dice la ley

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Luego de que la Policía Nacional arrestara a la artista urbana Yailin La Más Viral, tras ocupar dos armas de fuego dentro de un vehículo Lamborghini verde de su propiedad, sus abogados aseguraron que las armas no le pertenecen.

A la cantante le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades las autoridades mantienen bajo reserva.

El caso ha generado interrogantes sobre las sanciones que contempla la legislación dominicana por la posesión y portación ilegal de armas de fuego.

¿Qué establece la ley?

La Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados tipifica como delito la tenencia ilegal de armas.

En su artículo 66 establece que cualquier persona que posea o tenga un arma de fuego de uso civil, municiones, explosivos o materiales relacionados sin la licencia correspondiente incurre en posesión ilegal.

En estos casos, la normativa contempla:

Pena de tres a cinco años de prisión cuando se trate de armas de fuego de uso civil.

Pena de seis meses a dos años en otros casos.

Decomiso del arma y demás artefactos incautados.

Multa de 25 a 50 salarios mínimos del sector público.

Portación y uso ilegal

La legislación también sanciona a quienes transporten o porten armas de fuego sin licencia.

Para este delito se establecen las mismas penalidades:

Tres a cinco años de prisión por armas de fuego de uso civil.

Seis meses a dos años en otros casos.

Decomiso de los objetos ocupados.

Multa de 25 a 50 salarios mínimos del sector público.

Licencia: qué autoriza y requisitos

El capítulo IV de la ley indica que la licencia autoriza, por tiempo limitado, la realización de actividades con armas, municiones y materiales relacionados conforme a la normativa vigente.

Entre los principales requisitos figuran: