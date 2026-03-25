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Yailin La Más viral

Porte ilegal de armas en República Dominicana: sanciones y qué dice la ley

Cualquier persona que posea o tenga un arma de fuego de uso civil, municiones, explosivos o materiales relacionados sin la licencia correspondiente incurre en posesión ilegal.

Armas ocupadas.

Armas ocupadas.

Merilenny Mueses
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Merilenny Mueses

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Luego de que la Policía Nacional arrestara a la artista urbana Yailin La Más Viral, tras ocupar dos armas de fuego dentro de un vehículo Lamborghini verde de su propiedad, sus abogados aseguraron que las armas no le pertenecen.

A la cantante le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades las autoridades mantienen bajo reserva.

El caso ha generado interrogantes sobre las sanciones que contempla la legislación dominicana por la posesión y portación ilegal de armas de fuego.

¿Qué establece la ley?

La Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados tipifica como delito la tenencia ilegal de armas.

En su artículo 66 establece que cualquier persona que posea o tenga un arma de fuego de uso civil, municiones, explosivos o materiales relacionados sin la licencia correspondiente incurre en posesión ilegal.

En estos casos, la normativa contempla:

  • Pena de tres a cinco años de prisión cuando se trate de armas de fuego de uso civil.
  • Pena de seis meses a dos años en otros casos.
  • Decomiso del arma y demás artefactos incautados.
  • Multa de 25 a 50 salarios mínimos del sector público.

Portación y uso ilegal

La legislación también sanciona a quienes transporten o porten armas de fuego sin licencia.

Para este delito se establecen las mismas penalidades:

  • Tres a cinco años de prisión por armas de fuego de uso civil.
  • Seis meses a dos años en otros casos.
  • Decomiso de los objetos ocupados.
  • Multa de 25 a 50 salarios mínimos del sector público.

Licencia: qué autoriza y requisitos

El capítulo IV de la ley indica que la licencia autoriza, por tiempo limitado, la realización de actividades con armas, municiones y materiales relacionados conforme a la normativa vigente.

Entre los principales requisitos figuran:

  • Tener 30 años cumplidos.
  • Presentar certificado de un psicólogo acreditado por el Colegio Dominicano de Psicólogos y vinculado al Ministerio de Salud Pública.
  • Presentar anualmente pruebas antidopaje y de alcohol realizadas en laboratorios acreditados por el MIP.
  • Documentos que prueben el origen legal del arma, adquirida en comercios autorizados por el MIP.
  • Certificado de idoneidad para manejo de armas emitido por instructor habilitado por el MIP.
  • Declaración jurada notarizada que justifique la necesidad de portación o tenencia, indique lugar de guarda y confirme conocimiento del marco legal.
  • No poseer antecedentes penales. Si residió en el extranjero los últimos cinco años, debe presentar certificación apostillada de no antecedentes.
Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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