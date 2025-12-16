NYC impone multas a edificios que incumplan la limpieza de nieve

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Los dominicanos residentes en esta ciudad que fueron afectado por la tormenta invernal de este domingo y son propietarios de negocios, vehículos y súper de edificios, deben recordar que la ley establece multas por no removerla y de no hacerlo podrían enfrentar ser sancionados con hasta $150 dólares por la primera infracción, indica la organización «Prensa & Comunidad Hispana» (PreCoHis), que dirige el autor de esta crónica.

En la segunda o tercera ocasion, las multas pueden llegar hasta $350 dólares, según el Departamento de Saneamiento de NYC.

La ley prohibe tirarla en la acera, en su lugar, llevarla al jardín delantero, detrás de la entrada o a la franja de césped de la acera, si la hay.

Si deja de nevar entre las 7:00 a. m. y las 4:49 p. m., los propietarios tienen cuatro horas para limpiar la acera. Si nieva entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., tienen 14 horas para hacerlo. Si nieva durante la noche, debe retirarse antes de las 11:00 a. m. del día siguiente.

Si el ciudadano ve una acera que no se ha limpiado, puede enviar una solicitud por falta de limpieza de hielo o nieve de la acera al NYC 311 llamando al 311 o visitando = https://portal.311.nyc.gov/.

Asimismo, el Departamento de Saneamiento está contratando personas por día, para quitar la nieve y el hielo las paradas de autobús, los cruces de peatones, las bocas de incendio y las calles escalonadas.

El sueldo es de $19,14 dólares la hora y $28,71 después de 40 acumuladas. Los posibles solicitantes deben tener al menos 18 años de edad, ser elegibles para trabajar en los Estados Unidos (residentes) y ser capaces de realizar trabajos físicos pesados.

Asimismo, las personas que se dispongan a palear no deben tomar alcohol, porque puede ocasionar que se subestime el esfuerzo adicional al que se está sometiendo el cuerpo.

Asimismo, la piel puede congelarse en cuestión de minutos si está expuesta a temperaturas muy bajas, y si comienzas a sentir hormigueo o dolor, no los ignores y para inmediatamente.

Aunque parece una actividad mundana, remover nieve es muy demandante físicamente.

Una persona que pesa 150 libras puede quemar hasta 200 calorías en 30 minutos, un esfuerzo equivalente a montar cinco millas en bicicleta o nadar por 20 minutos.

Es imprescindible tomar mucha agua, para evitar deshidratarse.