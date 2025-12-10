Nuevas leyes entrarán en vigor NYC próximo año

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. A partir del próximo año entrarán en vigor varias nuevas leyes en esta ciudad que impactarán a trabajadores, empresas de entrega, vendedores ambulantes y conductores, que buscan reforzar derechos laborales, mejorar la transparencia en los pagos y aumentar la seguridad vial.

A partir del 1 de enero próximo el salario mínimo en el estado de NY subirá $50 centavos. En las ciudades de NY, Long Island y Westchester pasará a $17 dólares por hora, mientras que en el resto de las demás será de $16 dólares por hora.

La medida aplica para todos los trabajadores, incluidos empleados con propinas, restaurantes de comida rápida y salones de uñas. Desde el 2027 los aumentos se ajustarán al Índice de Precios al Consumidor.

A partir del 26 de enero, con la entrega de comida y comestibles deberán ofrecer a los clientes una opción de propina antes o al momento de realizar el pedido. La medida busca mayor transparencia para los usuarios y los repartidores.

Asimismo, aplicaciones como Uber Eats e Instacart estarán obligadas a incluir una opción de propina mínima del 10% del total de la compra en cada pedido desde el 26 de enero.

Las empresas de entrega deberán pagar a los repartidores contratados dentro de los siete días posteriores al período de pago y estarán obligadas a entregar comprobantes detallados por escrito explicando cómo se calculó la remuneración y conservar esos registros por al menos tres años.

Además, el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador deberá ampliar las campañas de educación pública a partir de esta fecha para alertar sobre estafas relacionadas con supuestos servicios de asistencia migratoria.

Los repartidores que usen bicicletas eléctricas deberán emplear modelos certificados bajo los estándares de seguridad de NY. Las empresas de reparto serán responsables del cumplimiento, a menos que participen activamente en programas de intercambio o alquiler de equipos aprobados por la ciudad.

A partir del 22 de febrero, la Ley de Tiempo de Enfermedad y Seguridad de NYC exigirá que los empleadores otorguen 32 horas de licencia no remunerada por año. Los empleados podrán usar ese tiempo de inmediato y los empleadores deberán registrar y reportar los saldos de licencias.

A partir de febrero en NYC se aplicarán sanciones más duras por infracciones de tránsito. El límite para suspender la licencia bajará de 11 puntos en 18 meses a 10 puntos en dos años.

Exceso de velocidad de 10 mph: de 3 a 4 puntos. Uso del celular al conducir: de 5 a 6 puntos.

Conducción temeraria: de 5 a 8 puntos.

También se añadirán nuevas infracciones con puntos, como luces dañadas (1 punto) y giros en U ilegales (2 puntos).

A partir del 9 de marzo ya no habrá cargos penales por delitos menores para vendedores ambulantes y de comida que operen sin licencia. En su lugar, se aplicarán multas y sanciones civiles, no procesos criminales.