En NJ recursos para seguridad y protección de inmigrantes ante ICE

Nueva Jersey. La gobernadora de Nueva Jersey, donde residen más de 300 mil dominicanos, entre otras etnias, anunció este jueves medidas para proteger los derechos de los residentes del estado, sin importar su estatus migratorio, ante operativos de agentes de ICE.

Con ese propósito, Mikie Sherrill firmó una orden ejecutiva que límita el operativo de los agentes federales y solo les permite entrar a lugares públicos, estatales y sensibles cuando tengan una orden judicial.

Además, la ejecutiva demócrata dio a conocer el lanzaminento de un portal, de la Fiscalía General = https://www.njoag.gov/portal/, para que los residentes de NJ puedan compartir videos o fotos de operativos de ICE o información si han visto algún operativo.

La gobernadora también lanzó un nuevo sitio web estatal para que los residentes conozcan sus derechos ante ICE = https://www.nj.gov/knowyourrights/ puedan encontrar rápidamente información sobre sus derechos al interactuar con agentes federales.

El portal permite a los usuarios completar el formulario en 10 idiomas, entre ellos español.