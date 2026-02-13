Dominicanos revelan sus "trucos" para conquistar a una mujer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

¿Existe una fórmula secreta para enamorar a una mujer?

Para muchos dominicanos, la respuesta no está en un solo truco, sino en una mezcla de autenticidad, detalles, seguridad y, para algunos, hasta una “buena inversión”.

En un sondeo realizado por el Periódico Hoy, varios hombres compartieron sin filtro cuáles son sus estrategias para conquistar el corazón femenino.

Tal es el caso de Miguel Mateo, quien apuesta a lo esencial: ser uno mismo.

Aseguró que cuando se conoce bien a la persona que gusta, el acercamiento fluye con mayor facilidad.

“La mujer es más un ser de emociones que de vista, aunque usted tenga una buena apariencia física la seguridad que usted le pueda dar a ella y como se sienta con usted le puede dar más punto que verse bonito”, expresó.

Más directo fue Luigi Ramírez, quien sin rodeos afirmó que el dinero y la labia juegan un papel clave.

Darle cuarto, papeleta… mucho cuarto. Y también darle cotorra, hablarle bonito”, comentó.

Luigi Ramírez

Los que les llegan las cosas del cielo

El joven Arsi Moquete dice no esforzarse demasiado a la hora de conseguir mujeres.

Según él, todo depende de la vibra y la química natural.

“Yo no hago nada, lo que importa es la vibra y cómo fluimos... yo no enamoro a nadie ni doy cotorra”, expresó.

Eso sí, confesó que se fija en detalles como la limpieza, el cuidado personal y hasta las manos de la mujer.

Alcy Moquete

¿Enamorar a una mujer es una inversión?

Para Antonio Pérez consideró que el problema de muchos hombres es la tacañería a la hora de enamorar a una mujer.

“Hay gente que son demasiado tacañas, que no hacen una inversión, yo le llevé un morí soñando. Siempre tú tienes que ser detallista en el amor, el hombre tacaño no consigue mujeres tú tienes que ser suelto”, afirmó.

Para él, invertir en la relación es lo ideal, pero también saber identificar cuando hay interés genuino.

Además, valora que la mujer tenga visión de futuro y una mentalidad alineada a la suya.

Desde una perspectiva más espiritual, Luis Miguel Ferreira entiende que todo comienza con la fe.

Joan Gutiérrez

“La oración a Dios es clave para encontrar una buena pareja”, dijo, agregando que se fija en mujeres que proyecten sencillez y buenos valores.

Otros coinciden en que la amistad es el primer paso.

“Hay que entrar como amigos, no mostrar interés de una vez”, comentó uno de los participantes, resaltando que una buena personalidad pesa más que cualquier otra cosa.

“Afecto, cariño, detalles, flores, postrecitos, su comida favorita… no solo en fechas especiales”, explicó Pedro Concepción.

Incluso señaló que, si la mujer tiene hijos, el cariño debe extenderse a ellos para evitar la monotonía y fortalecer el vínculo.

¿En qué se fijan los hombres de una mujer?

Para Luis Miguel Ferreira, busca “una mujer que sea sumisa que se le vea plomo”.

Otros buscan “féminas que tengan futuro y que tengan la misma mentalidad que yo de hacer futuro y bonita personalidad”.