Seleccionan a Roberto Rojas Gran Mariscal de la Parada Dominicana 2026 en El Bronx

Nueva York. La Gran Parada Dominicana de El Bronx se prestigiará y distinguirá más en este 2026 al seleccionar al reconocido empresario, comunitario y filántropo, Roberto Rojas, como el Gran Mariscal de la trigésima séptima edición (37) del emblemático desfille a celebrarse el próximo 26 de julio en esta ciudad.

Rojas, presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN), tanto en NY y RD; de Kennedy Radio Dispatcher, y la Asociación de Softball Dominicana en la Gran Manzana, ha desarrollado por décadas una trayectoria marcada por el servicio comunitario.

Asimismo, constante respaldo a causas sociales; impulso a la comunicación responsible y el fomento ininterrumpido al deporte como herramienta de integración y desarrollo juvenil.

Su liderazgo ha impactado positivamente a miles de familias dominicanas en su país y el área triestatal, consolidándolo como una figura de respeto y compromiso cívico.

La directiva de la Gran Parada destacó que esta designación reconoce no solo su perfil empresarial, también su vocación filantrópica, su constante apoyo a iniciativas culturales, educativas y deportivas, así como su firme defensa de la identidad dominicana en el exterior.

“Rojas representa los valores de trabajo, solidaridad y liderazgo que nuestra organización promueve”, expresó la entidad en un comunicado.

Como Gran Mariscal, encabezará el desfile, acompañando a delegaciones culturales, artistas, líderes comunitarios y agrupaciones folclóricas que darán vida a una jornada de orgullo patrio, música, danza y tradición.

El evento contará con presentaciones artísticas, animación musical y reconocimientos especiales a personalidades destacadas de la comunidad.

La celebración, comprometida con la difusión de la cultura dominicana en los Estados Unidos, reunirá a miles de dominicanos residentes en NY, estados aledaños y visitantes del exterior, fortaleciendo los lazos históricos, sociales y culturales que unen a la diáspora con la RD.

La Gran Parada reitera su invitación a toda la comunidad, organizaciones sociales, comerciantes y medios de comunicación a integrarse activamente a esta gran fiesta de la dominicanidad, que cada año convierte las calles de El Bronx en un escenario de unidad y orgullo patrio.